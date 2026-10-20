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TRÂNSITO Olinda: obras de esgoto na Av. Carlos de Lima Cavalcante causam mudanças em itinerários de ônibus De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), as alterações começam nesta terça (20)

Uma interdição foi montada em um trecho da Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta terça-feira (20).

O motivo é uma obra de implantação da rede coletora de esgoto, prevista para acabar em 29 de outubro.

Até lá, foi organizado um esquema especial de ônibus que atendem a área, nas proximidades da Praça Lucinaldo, no sentido Jardim Atlântico.

Das 21h às 5h do dia seguinte, seis linhas terão itinerários modificados ao passar pela região, segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM).

"Os usuários das linhas afetadas devem ficar atentos às alterações temporárias e considerar possíveis mudanças no tempo de deslocamento durante o período das obras", alertou o CTM.

Confira as mudanças abaixo:

Linha 1973 – Casa Caiada:

No sentido Cidade/Subúrbio, os ônibus seguirão pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Rua da Glória, Avenida Ministro Marcos Freire e Rua Professor Fernando César Andrade. Em seguida, o percurso será alterado para a Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Avenida Doutor José Augusto Moreira, Rua Carlos Nigro e retorno à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, seguindo até a Praça Procurador Pedro Jorge e o terminal.

Linhas 030 – TI Rio Doce/Barra de Jangada; 882 – TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcante); 1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel); 1986 – TI PE-15/TI Rio Doce:

No sentido Rio Doce, os ônibus passarão pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Avenida Doutor José Augusto Moreira e Rua Carlos Nigro. Depois, retornarão à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, com retorno na Praça Procurador Pedro Jorge, seguindo pela Avenida Fagundes Varela e Rua Catulo da Paixão Cearense.

Linha 1960 – TI Rio Doce/Maria Farinha (Casa Caiada):

No sentido Rio Doce, o itinerário será desviado a partir da Avenida Carlos de Lima Cavalcante, com passagem pela Avenida Doutor José Augusto Moreira e Rua Carlos Nigro. Os veículos retornarão à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, farão o retorno na Praça Procurador Pedro Jorge e seguirão pela Avenida Fagundes Varela e Rua Graciliano de Souza.



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