Olinda oferta 530 vagas para cursos gratuitos de idiomas e de tecnologia; confira edital
Algumas vagas serão reservadas especificamente para pessoas acima dos 60 anos
O Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI) de Olinda está com 530 novas vagas abertas para cursos de língua estrangeira e da área de tecnologia. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação do município e tem inscrições abertas nesta quinta-feira (26).
Os cursos de idiomas ofertados são de inglês, espanhol e francês. Já no âmbito tecnológico, as opções incluem Microsoft Office, manutenção e montagem de computadores, programação Python e manutenção e montagem de computadores com abordagem em games.
As inscrições devem ser feitas de forma presencial, na sede do NTECI, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 135, no Varadouro. As aulas iniciam na próxima segunda-feira (2), das 9h às 16h.
Confira o edital:
A idade mínima exigida para se inscrever é de 16 anos. Do total de vagas ofertadas, a iniciativa conta com uma reserva de 100 vagas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais.
Confira os cursos e o número de vagas correspondentes:
Idiomas
- Inglês: 120 vagas
- Espanhol: 180 vagas
- Francês: 60 vagas
Tecnologia
- Pacote Office: 60 vagas
- Excel: 20 vagas
- Computação Gráfica: 25 vagas
- Manutenção e Montagem de Computadores: 25 vagas
- Programação Python: 20 vagas
- Manutenção e Montagem de Computadores com Abordagem em Games: 20 vagas