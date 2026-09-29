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Olinda oferece atendimentos de saúde gratuitos para pessoas idosas nesta quinta (1°)

Ação ocorre a partir das 9h, na Praça do Amaro Branco, com consultas, testes rápidos e vacinação

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Ação terá início na próxima quinta-feira (1°) a partir das 9hAção terá início na próxima quinta-feira (1°) a partir das 9h - Foto: Divulgação

A Praça Israel Félix, conhecida como Praça do Amaro Branco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe nesta quinta-feira (1º) uma ação gratuita de saúde para pessoas com 60 anos ou mais. Os atendimentos serão realizados das 9h às 12h.

Durante a atividade, serão oferecidos atendimentos médico e odontológico, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de aferição da pressão arterial e do HGT (glicemia).

O público também poderá receber vacinas contra a Influenza e a Covid-19. A ação ocorre no Dia Nacional da Pessoa Idosa e é organizada pela Coordenação da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde de Olinda.

A atividade faz parte das ações da pasta voltadas ao atendimento da população idosa do município.

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