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SAÚDE

Olinda oferece testes gratuitos de saúde na orla de Bairro Novo neste domingo (29)

Ônibus "Prevenção para Todos" realiza exames rápidos de ISTs, vacinação contra gripe e orientações nutricionais das 9h às 12h

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Praia do Quartel, em Bairro NovoPraia do Quartel, em Bairro Novo - Foto: Google Street View/Reprodução

A Secretaria de Saúde de Olinda promove, na manhã deste domingo (29), uma ação de prevenção e diagnóstico na Praia do Quartel, em Bairro Novo.

O ônibus “Prevenção para Todos” estará estacionado próximo à guarda de trânsito, oferecendo gratuitamente testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites B e C.

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A iniciativa busca facilitar o acesso da população à exames que, muitas vezes, não são realizados na rotina semanal. Além dos testes, a estrutura contará com oferta de PrEP (profilaxia pré-exposição), aferição de glicose (HGT) e atendimento com nutricionista.

No local, também haverá um ponto de vacinação contra a Influenza (gripe) voltado para o público prioritário. A ação é coordenada pelo Centro de Testagem e Aconselhamento de Olinda (CTA/SAE) em parceria com o Governo do Estado.

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