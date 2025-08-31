Olinda organiza programação do Setembro Amarelo
Ações incluem palestras, panfletagens e seminários em diferentes bairros da cidade
A Prefeitura de Olinda divulgou a programação das atividades do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio que acontece em todo o país.
As ações começam na próxima segunda-feira (1º) e seguem até o dia 30, com atividades em escolas, feiras, ruas e praias do município.
A abertura será com uma formação voltada para profissionais de saúde sobre manejo da preservação, atendimento e pósvenção do suicídio.
Ao longo do mês, estão previstas palestras, seminários, panfletagens e orientações à população em locais de grande circulação, como a Feira de Rio Doce, a Praça do Carmo e a Praia de Bairro Novo. Escolas municipais também receberão palestras sobre o tema.
Entre os destaques, o dia 17 terá ações em dois locais: uma palestra na Escola Municipal Alberto Torres, no Alto da Conquista, e uma atividade do CAPS Álcool e Drogas na Praia de Casa Caiada. O encerramento da programação será no dia 30, com um seminário destinado a guardas municipais.
Programação completa
Dia 1 – Abertura: formação sobre prevenção, atendimento e pósvenção do suicídio
Dia 2 – Participação no Saúde nos Terreiros (Terreiro Axé Ouro Azul)
Dia 3 – Panfletagem e orientação no TI Xambá
Dia 5 – Panfletagem e orientação na Feira de Rio Doce
Dia 8 – Palestra na Escola Pastor Richard David (Alto da Bondade)
Dia 10 – Panfletagem no sinal da Rua do Sol (próximo à Praça do Carmo)
Dia 12 – Panfletagem e orientação na Feira de Peixinhos
Dia 14 – Panfletagem e orientação no Alto da Sé
Dia 17 – Palestra na Escola Municipal Alberto Torres (Alto da Conquista) / Ação do CAPS Ad na Praia de Casa Caiada
Dia 19 – Panfletagem e orientação na Feira de Sítio Novo
Dia 22 – Palestra na Escola Municipal Sagrado Coração (Amaro Branco)
Dia 23 – Palestra na USF Águas Compridas
Dia 27 – Panfletagem na Praia de Bairro Novo
Dia 30 – Seminário para Guardas Municipais
A campanha
Criada em 2015, o Setembro Amarelo tem o objetivo de conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. O mês foi escolhido porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é reconhecido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
Com informações da assessoria