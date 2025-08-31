A- A+

PROGRAMAÇÃO Olinda organiza programação do Setembro Amarelo Ações incluem palestras, panfletagens e seminários em diferentes bairros da cidade

A Prefeitura de Olinda divulgou a programação das atividades do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio que acontece em todo o país.

As ações começam na próxima segunda-feira (1º) e seguem até o dia 30, com atividades em escolas, feiras, ruas e praias do município.

A abertura será com uma formação voltada para profissionais de saúde sobre manejo da preservação, atendimento e pósvenção do suicídio.

Ao longo do mês, estão previstas palestras, seminários, panfletagens e orientações à população em locais de grande circulação, como a Feira de Rio Doce, a Praça do Carmo e a Praia de Bairro Novo. Escolas municipais também receberão palestras sobre o tema.

Entre os destaques, o dia 17 terá ações em dois locais: uma palestra na Escola Municipal Alberto Torres, no Alto da Conquista, e uma atividade do CAPS Álcool e Drogas na Praia de Casa Caiada. O encerramento da programação será no dia 30, com um seminário destinado a guardas municipais.

Programação completa

Dia 1 – Abertura: formação sobre prevenção, atendimento e pósvenção do suicídio

Dia 2 – Participação no Saúde nos Terreiros (Terreiro Axé Ouro Azul)

Dia 3 – Panfletagem e orientação no TI Xambá

Dia 5 – Panfletagem e orientação na Feira de Rio Doce

Dia 8 – Palestra na Escola Pastor Richard David (Alto da Bondade)

Dia 10 – Panfletagem no sinal da Rua do Sol (próximo à Praça do Carmo)

Dia 12 – Panfletagem e orientação na Feira de Peixinhos

Dia 14 – Panfletagem e orientação no Alto da Sé

Dia 17 – Palestra na Escola Municipal Alberto Torres (Alto da Conquista) / Ação do CAPS Ad na Praia de Casa Caiada

Dia 19 – Panfletagem e orientação na Feira de Sítio Novo

Dia 22 – Palestra na Escola Municipal Sagrado Coração (Amaro Branco)

Dia 23 – Palestra na USF Águas Compridas

Dia 27 – Panfletagem na Praia de Bairro Novo

Dia 30 – Seminário para Guardas Municipais

A campanha

Criada em 2015, o Setembro Amarelo tem o objetivo de conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. O mês foi escolhido porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é reconhecido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

