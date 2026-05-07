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OLINDA Olinda: quatro suspeitos são presos após perseguição policial e troca de tiros na PE-15 Três suspeitos ficaram feridos e dois permanecem no Hospital da Restauração, na área central do Recife

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos armados terminou com quatro pessoas presas na noite dessa quarta-feira (6), na PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a corporação, agentes do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram diligências após receberam a informação de que homens armados estariam circulando em um veículo.

"O veículo foi localizado, mas os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga, momento em que iniciou o acompanhamento policial. Os envolvidos efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo, que revidou", informou a Polícia Militar de Pernambuco.

Armas foram encontradas com os suspeitos | Foto: PMPE

Ainda de acordo com a corporação, dos cinco suspeitos, um fugiu e quatro foram presos. Três deles ficaram feridos e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tabajara, em Olinda.

Posteriormente, dois precisaram ser transferidos ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, onde seguem custodiados nesta quinta-feira (7).



Com eles foram encontradas duas armas de fogo, uma pistola .40 e uma .380. O material e os suspeitos foram levados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana.

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