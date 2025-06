A- A+

Acidente Olinda: picape cai dentro do Canal do Fragoso; população resgata motorista Sinistro aconteceu nesta segunda-feira (16)

Um sinistro de trânsito foi registrado no Canal do Fragoso, em Olinda, no início da tarde desta segunda-feira (16). Uma picape teria perdido o controle na pista nova de Jardim Fragoso, próximo ao terminal da PE-15, e acabou por cair dentro do canal. O motorista foi retirado por populares com vida.

Por meio de vídeos que circulam nas redes sociais, nota-se que moradores entraram no canal, puxaram a caminhonete por meio de cordas, quebraram os vidros do veículo e retiraram o motorista. O carro estava perto de ficar submerso.

Procurado pela reportagem, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) afirmou que foi acionado, mas que a vítima foi transferida por meios próprios.

A Prefeitura de Olinda foi interpelada sobre o ocorrido, mas, até a publicação desta reportagem, não se pronunciou de maneira oficial.



Em atualização



