Olinda: PM abrirá investigação sobre tiros de bala de borracha durante festa, em Peixinhos

A- A+

Durante a realização da 30ª Festa do Dia dos Trabalhadores, na última quinta-feira (1º), no bairro de Peixinhos, em Olinda, policiais militares foram filmados disparando tiros de bala de borracha em meio a uma multidão.

A Polícia Militar de Pernambuco confirmou o ocorrido e que fará uma investigação preliminar.

Promovida pelo vereador Márcio Barbosa, da Câmara de Olinda, a festa em comemoração ao Dia do Trabalhador contou com diversas atrações musicais.

Nas redes sociais do vice-presidente da Câmara Municipal foram divulgados vários momentos da celebração, contudo sem menção ao ocorrido.

Em um dos vídeos divulgados pelos presentes, é possível ver dois PMs discutindo com pessoas na festa. Em seguida, são registrados três disparos efetuados pelos agentes.

Procurada pela reportagem, a PM-PE informou que foram utilizados equipamentos de menor potencial ofensivo e que não compatibiliza com ações excessivas do efetivo. Segue nota:

A Polícia Militar informa que será aberta uma Investigação Preliminar para apurar a ação de policiais militares durante evento, na noite desta quinta-feira (1°), no bairro de Peixinhos, em Olinda.



Durante a realização da 30ª Festa do Dia dos Trabalhadores, houve um tumulto com insultos e investidas ao policiamento presente. Para conter a ação contra o efetivo, os policiais militares fizeram uso de equipamentos de menor potencial ofensivo, como disparos de elastômeros. Após a ação, os envolvidos se dispersaram.



A Corporação ressalta que não coaduna com excessos cometidos por seus integrantes em ocorrências policiais. Todas as condutas devem seguir procedimentos operacionais padrão que são amplamente difundidos, desde a formação, pautados na promoção aos Direitos Humanos e na dignidade da pessoa humana.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) também foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da reportagem.

Veja também