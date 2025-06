A- A+

POLÍCIA Olinda: PM apreende armas, drogas e aves silvestres na "Feira do Troca"; três são detidos Aves apreendidas serão encaminhadas ao Cetras Tangará

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) apreenderam armas, drogas e aves silvestres na "Feira do Troca" de Peixinhos, na cidade de Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O flagrante aconteceu no domingo (29) e, segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram ao local após receberem informações sobre comercialização ilegal na feira.

"As equipes se dirigiram ao local e confirmaram a veracidade das denúncias", informou a PM, acrescentando que três pessoas foram detidas por estarem em posse de aves silvestres.

Depois disso, uma varredura foi feita na feira, o que resultou na apreensão de uma arma de fogo, um revólver industrial calibre .32, tipo garrucha, aproximadamente 10 gramas de entorpecentes, além das seguintes aves: uma graúna, um galo-de-campina, um chorão, um tiziú, um papa-capim-coleira e três canários-da-terra.

"Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia do Varadouro para adoção das medidas cabíveis", concluiu a Polícia Militar.

As aves apreendidas serão encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangará), no bairro de Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

