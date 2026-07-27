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Investigação

Olinda: Polícia Científica faz perícia em parque onde menino de 7 anos morreu afogado

Caso aconteceu nesse sábado (25), no Olinda Via Park, localizado no bairro de Sapucaia, e vitimou Bryan Henrique de Souza

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Menino recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu e morreuMenino recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu e morreu - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Científica de Pernambuco realiza, nesta segunda-feira (27), perícia no parque aquático em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde uma criança de 7 anos morreu afogada.

O caso aconteceu no último sábado (25), no Olinda Via Park, localizado no bairro de Sapucaia, e vitimou Bryan Henrique de Souza, que estava no local acompanhado da mãe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ao ser retirado da água, o menino recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu e morreu.

Nesta manhã, uma equipe composta por perito e fotógrafo esteve na área para coletar imagens e elementos que serão utilizados na investigação. O caso foi registrado por meio da 7ª Delegacia Seccional de Olinda, que investiga a ocorrência.

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Em entrevista à Folha de Pernambuco, o perito criminal Carlos Lira informou que as investigações seguem apurando possíveis falhas técnicas após o incidente.

“A gente realizou a perícia hoje pela manhã. Vamos confrontar o que foi levantado lá com os devidos normativos técnicos. Também vamos buscar ter acesso às imagens das câmeras de monitoramento, verificar a autorização de funcionamento. […] Tudo isso vai ser consignado no laudo pericial”, esclareceu.

A perícia segue verificando as normas de segurança e funcionamento, câmeras, documentos e inspeção no local

“Ainda não tivemos acesso às imagens das câmeras. O que a gente solicitou foi que seja enviado a lista de presença, nomes dos guarda-vidas que estavam no local, seus cursos de formação… Enfim, para realmente mostrar que eram profissionais aptos para trabalhar. […] As análises não foram feitas ainda“, pontuou o perito.

Nas redes sociais, a direção do Olinda Via Park emitiu uma nota em que afirmou lamentar o ocorrido e informou o fechamento temporário do estabelecimento.

O parque prestou solidariedade aos pais, familiares e amigos do menino e afirma que está ofertando todo o apoio, suporte e assistência necessários.

"Reiteramos o nosso compromisso com a transparência e informamos que estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos", diz a nota.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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