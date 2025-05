A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: Polícia Civil investiga morte de homem na praia de Del Chifre Óbito foi registrado por meio da Delegacia da 24ª Circunscrição do Varadouro como morte a esclarecer

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a morte de um homem de 30 anos, encontrado sem vida na praia de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu nesse domingo (4). O nome da vítima não foi divulgado.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência por volta das 8h15 e deixou o corpo aos cuidados da Polícia Militar.



Segundo a PCPE, o óbito foi registrado por meio da Delegacia da 24ª Circunscrição do Varadouro como morte a esclarecer.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso".

Afogamento

Também nesse domingo (4), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Olinda informou que foi acionado para uma ocorrência de afogamento da praia de Del Chifre.



A vítima, uma mulher de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrida ao Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.



Cemit faz alerta

Após o ocorrido, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) emitiu uma nota em que destaca a importância da preservação das placas de alerta de riscos instaladas ao longo de 33 quilômetros da orla da Região Metropolitana do Recife.



O Cemit informou que, em janeiro deste ano, fez a substituição de 150 placas de alerta de riscos da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

"Além dos riscos de incidentes com tubarões, as placas também alertam sobre quedas bruscas, correntes intensas e rochas submersas. Além disso, os avisos desestimulam o banho de mar em condições como mar aberto, maré alta, águas profundas ou turvas, e recomendam cautela caso o banhista esteja sozinho ou sob efeito de álcool", destacou o Cemit.

