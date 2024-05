A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: professor de dança é baleado durante briga de trânsito e está internado em estado grave Caso aconteceu no sábado (4), na av. Antônio da Costa Azevedo, em Olinda

Um professor de ginástica, de 31 anos, foi baleado por um policial penal durante uma briga de trânsito, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu no sábado (4), na av. Antônio da Costa Azevedo. A vítima, identificada como Marlon de Melo de Freitas da Luz, pilotava em uma moto quando o caso aconteceu.

O autor dos tiros também estava em uma moto no momento do ocorrido.

Marlon foi atingido nas regiões do tórax e braço, e encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde está internado em estado grave, segundo informações da unidade de saúde.



Familiares da vítima iniciaram uma campanha de doação de sangue para Marlon de Melo de Freitas da Luz. Quem puder doar deve buscar o posto do Hemope, que fica dentro do Hospital da Restauração.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 1º BPM estiveram no local e que a própria vítima disse que o fato ocorreu durante uma discussão de trânsito.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. "Mais informações serão repassadas em momento oportuno, para não atrapalhar as diligências", disse a corporação. Ninguém foi preso até o momento.

