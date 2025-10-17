Sex, 17 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta17/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

Dia M: Olinda promove ações de saúde e bem-estar para as mulheres neste sábado (18)

Policlínica Barros Barreto, no bairro do Carmo, também realiza o Dia D da Multivacinação para a população do município

Reportar Erro
Vacinação em OlindaVacinação em Olinda - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

A Policlínica Barros Barreto, no bairro do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), vai receber duas mobilizações voltadas para a saúde e o bem-estar das mulheres neste sábado (18). 

No Dia M, que tem início a partir das 8h e compõe a programação do Outubro Rosa, estará disponível uma série de serviços gratuitos, sem a necessidade de agendamento prévio. 

Durante o momento, serão oferecidos ultrassonografias de mama, consultas com ginecologistas e mastologistas, além de coletas citológicas. 

Leia também

• Pernambuco mobiliza Dia D de multivacinação neste sábado (18); confira locais na RMR

• Olinda realiza Dia D de multivacinação neste sábado (18); confira os locais

• Olinda oferece serviços gratuitos para cães e gatos neste sábado (18)

A ação tem o objetivo de facilitar o acesso das mulheres aos cuidados preventivos e reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A outra iniciativa realizada no espaço será o Dia D da Vacinação, que oferece imunizações para crianças, adolescentes e adultos

Serão aplicadas vacinas de rotina, além das doses contra a gripe e a Covid-19. No caso do coronavírus, a ação será voltada para os grupos prioritários.

Beleza e autocuidado para as mães
Ainda como parte da programação, o público poderá participar de atividades voltadas para a beleza e o autocuidado, como design de sobrancelhas, SPA dos pés, cortes de cabelo e pintura das unhas.

Os atendimentos serão realizados por mães de crianças atípicas atendidas pelo Núcleo de Integração e Desenvolvimento Infantil (NIDI). 

Elas participaram de cursos de estética oferecidos pela Prefeitura de Olinda e agora colocam em prática o que aprenderam, transformando o evento em um espaço de valorização, empoderamento e geração de renda.

Os cabelos cortados durante a ação serão doados ao Hospital de Câncer de Pernambuco, em um gesto de solidariedade e apoio à autoestima de pacientes em tratamento oncológico.

Serviço
Evento: Dia M – Saúde e Bem-Estar da Mulher e Dia D da Vacinação

Data: Sábado, 18 de outubro de 2025
Horário: A partir das 7h
Local: Policlínica Barros Barreto – Carmo, Olinda
Serviços oferecidos: ultrassonografia de mama, consultas com ginecologista e mastologista, coleta citológica, vacinação e atividades de beleza e autocuidado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter