Saúde Dia M: Olinda promove ações de saúde e bem-estar para as mulheres neste sábado (18) Policlínica Barros Barreto, no bairro do Carmo, também realiza o Dia D da Multivacinação para a população do município

A Policlínica Barros Barreto, no bairro do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), vai receber duas mobilizações voltadas para a saúde e o bem-estar das mulheres neste sábado (18).

No Dia M, que tem início a partir das 8h e compõe a programação do Outubro Rosa, estará disponível uma série de serviços gratuitos, sem a necessidade de agendamento prévio.

Durante o momento, serão oferecidos ultrassonografias de mama, consultas com ginecologistas e mastologistas, além de coletas citológicas.

A ação tem o objetivo de facilitar o acesso das mulheres aos cuidados preventivos e reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A outra iniciativa realizada no espaço será o Dia D da Vacinação, que oferece imunizações para crianças, adolescentes e adultos.

Serão aplicadas vacinas de rotina, além das doses contra a gripe e a Covid-19. No caso do coronavírus, a ação será voltada para os grupos prioritários.



Beleza e autocuidado para as mães

Ainda como parte da programação, o público poderá participar de atividades voltadas para a beleza e o autocuidado, como design de sobrancelhas, SPA dos pés, cortes de cabelo e pintura das unhas.

Os atendimentos serão realizados por mães de crianças atípicas atendidas pelo Núcleo de Integração e Desenvolvimento Infantil (NIDI).

Elas participaram de cursos de estética oferecidos pela Prefeitura de Olinda e agora colocam em prática o que aprenderam, transformando o evento em um espaço de valorização, empoderamento e geração de renda.

Os cabelos cortados durante a ação serão doados ao Hospital de Câncer de Pernambuco, em um gesto de solidariedade e apoio à autoestima de pacientes em tratamento oncológico.

Serviço

Evento: Dia M – Saúde e Bem-Estar da Mulher e Dia D da Vacinação



Data: Sábado, 18 de outubro de 2025

Horário: A partir das 7h

Local: Policlínica Barros Barreto – Carmo, Olinda

Serviços oferecidos: ultrassonografia de mama, consultas com ginecologista e mastologista, coleta citológica, vacinação e atividades de beleza e autocuidado.

