Férias Olinda promove atividades esportivas, recreação e ações de saúde para a população durante férias A iniciativa é realizada na praia do Quartel, em Bairro Novo e no Espaço Lazer Caenga, em São Benedito

Com uma programação para toda a família, a Prefeitura de Olinda promove, até o dia 29, o projeto “Férias na Orla”, na praia do Quartel, em Bairro Novo. A ação conta com várias atividades esportivas como futmesa, futevôlei, redinha, mesinha, artes marciais, ginástica, funcional, além de recreação, todas com supervisão de profissionais de educação física. A iniciativa é realizada das 8h às 11h e das 14h às 17h.

As atividades também são oferecidas no “Férias no Caenga”, localizado no Espaço Lazer Caenga, em São Benedito, somente à tarde. De acordo com o secretário de Esportes e Juventude de Olinda, Sérgio Santos, nas sextas, serão montados brinquedos infláveis e cama elástica para animar a criançada.

“Nosso objetivo é tirar a criança de frente do computador, do celular e levar ela para a orla. Esse ano também abrimos um espaço de lazer no Caenga. As crianças vão poder encontrar um espaço totalmente democratizado e serão orientados por professores e estagiários de educação física com muitas atividades esportivas e de lazer”, destacou Sérgio.

O gerente administrativo Marcos Jansen, de 39 anos, levou o filho, Matheus Jansen, 11, para aproveitar a programação na praia do Quartel. O pai destacou a importância da iniciativa para os pequenos.

“Essa iniciativa é muito importante, muito boa a atitude da prefeitura de tirar esses meninos de casa, do videogame, dos eletrônicos, para gastar um pouquinho de energia. Quando ele chega em casa não tem disposição para nada, a energia toda ele deixou aqui na praia”, pontuou.

O sol forte não impediu que Matheus, que está de férias da escola, aproveitasse ao máximo as atividades. Jogar bola e o futmesa são as atividades preferidas do estudante.

“É ótimo participar porque você queima suas calorias, gasta energia com coisas saudáveis e você não fica em casa com eletrônicos. Eu gosto de jogar bola e de futmesa. Têm alguns meninos aqui que são do meu colégio, que eu já conheço, mas também estou fazendo amizade, está muito legal”, disse Matheus.

Ações de saúde

Além das atividades esportivas, uma equipe de Atenção Básica da Secretaria de Saúde do município está aplicando vacinas contra Covid-19 e gripe, além de aferir pressão e verificar a glicemia da população na orla.

“A gente fica aqui de manhã e à tarde. A movimentação está muito boa, a procura é grande pelos serviços. Idosos, adolescentes e muitas crianças estão vindo também”, afirmou a coordenadora de Promoção da Saúde de Olinda, Rafaela Duarte.

A professora de inglês Viviane do Nascimento Medeiros, de 40 anos, caminha todos os dias na orla de Olinda. Ao ver o estande montado pela Secretaria de Saúde do município, a professora resolveu atualizar as doses da vacina contra a Covid-19.

“Eu venho caminhar todos os dias na orla, vi a ação e aproveitei para regularizar o meu cartão de vacina. Eu tomei três vacinas contra a Covid e deixei passar, fiquei despreocupada. Aqui tomei a 4ª dose e descobri que já tinha tomado a terceira, que tinha esquecido. A equipe está de parabéns, as meninas aqui são muito atenciosas. Parabéns pelo trabalho”, destacou Viviane.

