A- A+

RMR TJPE e Prefeitura de Olinda promovem mutirão com serviços gratuitos de saúde e cidadania Serão ofertados atendimentos do Procon, exames de mamografia, aferição de pressão e vacinção

Em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, realiza um mutirão com serviços gratuitos de cidadania e saúde nesta terça-feira (7) e quarta (8).



A ação acontece no Fórum de Olinda, localizado na avenida Pan Nordestina s/n, às 8h, mediante distribuição de fichas por ordem de chegada.

Serão ofertados atendimentos do Procon, exames de mamografia, aferição de pressão e glicemia, vacinção contra a Covid-19, gripe, tétano e febre amarela.



Também haverá avaliação nutricional, assistência jurídica, emissão de cartões de estacionamento para pessoas idosas e com deficiência, além de credenciamento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).



O mutirão é uma iniciativa conjunta entre as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Saúde, Mobilidade e Segurança Cidadã.

Veja também

Submarino americano Submarino americano chega ao Oriente Médio para dissuadir escalada do conflito