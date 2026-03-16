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Região Metropolitana do Recife Olinda promove mutirão de serviços e capacitações gratuitas para empreendedores; confira Ações integram a Semana do MEI 2026, e acontecem desta terça (17) a quinta-feira (19) na Sala do Empreendedor de Olinda

Empreendedores de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, podem ter acesso a oficinas, palestras e mutirão de serviço com orientações.

As ações são gratuitas, integram a Semana do MEI 2026, e acontecem desta terça (17) a quinta-feira (19) na Sala do Empreendedor de Olinda, no bairro do Carmo, nos turnos da manhã e da tarde.

Os profissionais poderão participar de oficinas de diferentes temas, como inteligência artificial, experiência do cliente e vendas na era digital.

Também serão oferecidas palestras sobre como organizar finanças pessoais, como trabalhar nas plataformas de e-commerce, entre outros temas.

Já no mutirão de serviços "Tá todo mundo aqui", os empreendedores poderão realizar a declaração anual do MEI, regularizar o CNPJ, negociar dívidas, tirar dúvidas sobre contribuição previdenciária e receber orientações jurídicas. [Confira lista completa de serviços ao final do texto].

As atividades estão sendo ofertadas pela prefeitura da cidade em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Inscrições

Interessados em participar da Semana do MEI devem se inscrever pela internet ou presencialmente na Sala do Empreendedor, localizada na Avenida Liberdade, 68, no Carmo. A gestão recomenda ter o número do CNPJ em mãos.

Confira os serviços oferecidos:

Oficinas:

Elaboração de Cardápio Inteligente (4h)

Comida Mediterrânea (4h)

Quais as Estratégias do Amanhã: Tendências, Inteligência Artificial e Experiência do Cliente (4h)

Tudo sobre Instagram para Negócios – Avançado (3h)

Como são as Vendas na Era Digital (4h)

Palestras:

Como trabalhar com a Plataforma do Mercado Livre e Amazon (2h)

Organize suas Finanças Pessoais (2h)

Qualidade no Atendimento ao Cliente (2h)

Entendendo Custos, Despesas e Preços de Venda (2h)

O que muda com a Reforma Tributária (Nota Fiscal Eletrônica) (2h)

Mutirão de serviços:

- Atendentes da Sala do Empreendedor: Mutirão da Declaração Anual do MEI, regularização de CNPJ, negociação de dívidas, cadastro para emissão de Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e), criação de conta GOV.br e orientações gerais.



- INSS: Educador previdenciário para tirar dúvidas sobre contribuição, tempo de aposentadoria e outros benefícios.

- Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco: Voluntários orientando sobre exclusão do Simples Nacional, reenquadramento, regularização de pendências, emissão de notas e contratos para funcionários do MEI.

- OAB Olinda: Orientações jurídicas voltadas para empresários e trabalhadores.

- Uninassau Olinda: Suporte e orientações sobre as mudanças na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

- Banco do Nordeste (BNB) e AGE: Apresentação de linhas de crédito popular, com foco em aquisição de equipamentos e capital de giro.

- Instituto Fecomércio: Exposição e detalhes sobre as vantagens do Cartão Empresário.

- CDL Olinda: Consultas ao SPC/Serasa e orientações para a aquisição de Certificado Digital.

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