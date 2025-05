Olinda sedia ação educativa sobre poluição marinha para crianças autistas neste sábado (10)

A- A+

A cidade de Olinda irá promover, neste sábado (10), uma ação de educação ambiental voltada à conscientização sobre os impactos da poluição marinha e do descarte de lixos nas praias.

A atividade acontece das 9h às 12h, na Praia de Zé Pequeno, em Casa Caiada.

A atividade será direcionada exclusivamente às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que integram a Escolinha Inclusiva de Bodyboarding. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Olinda, a escolinha e o Projeto Delmar.

Durante a ação, uma equipe de coleta seletiva e arte-educadores estará presente para promover atividades de sensibilização e educação ambiental.

Escolinha Inclusiva de Bodyboarding

A Escolinha Inclusiva de Bodyboarding é um projeto esportivo que oferece aulas gratuitas da modalidade para crianças e jovens com autismo, promovendo inclusão e desenvolvimento motor, cognitivo e social.



Com a ação deste sábado, o projeto visa a reforçar o papel transformador da educação e do esporte na formação cidadã.

