Olinda realiza Dia D de imunização contra Influenza neste sábado (24); meta é vacinar 20 mil pessoas

A- A+

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, promove, neste sábado (24), o Dia D de Vacinação contra a Influenza.

Na data, das 8h às 16h, 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e mais cinco policlínicas estarão imunizando.

Com a ampliação da vacinação para o público em geral, a partir dos seis meses, a expectativa é imunizar 20 mil pessoas.

Confira locais:

UBSs:

Águas Compridas I e II, Bondade II, Cohab Peixinhos, Alto do Cajueiro, Jardim Brasil II, Alto da Conquista, Vila Popular, Alto Novo Olinda, Sapucaia II e III, Alto do Sol Nascente, Passarinho, Beira Mangue, Rio Doce V Etapa, Jardim Atlântico, Tabajara I, Ouro Preto, Vila Manchete, Bom Sucesso I, Alto da Mina, Jardim Fragoso, Varadouro, Ilha do Maruim, Base Rural, Jardim Brasil 5, Bultrins.

Policlínicas:

Policlínica Barros Barreto

Policlínica de Ouro Preto

Policlínica da Criança

Policlínica São Benedito

Policlínica Rio Doce II.

Em reforço à campanha, também haverá mutirão no ponto de vacinação do Shopping Patteo, localizado no piso L2 do mall, das 9h às 16h. Também estará funcionando outro ponto de vacinação no L4 do mesmo shopping, ao lado do cinema.

Confira outros pontos estratégicos:

Supermercado Atacarejo do Povo em Rio Doce

Supermercado Mix Mateus Peixinhos.

Supermercado Mix Mateus Casa Caiada.

Nos locais, é necessário levar documento com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação, se tiver.

Estarão disponíveis cerca de 80 mil doses do imunizante, que é eficaz contra as principais cepas do vírus da influenza, incluindo o H1N1, H3N2 e tipo B.

"A Secretaria de Saúde de Olinda reforça a importância da vacinação para evitar complicações causadas pela gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades", afirmou a Prefeitura de Olinda.

Veja também