PREVENÇÃO Olinda realiza Dia D de multivacinação neste sábado (18); confira os locais Mais de 32 pontos de vacinação estarão disponíveis para os moradores do município

Realizada nacionalmente, a campanha do Dia D de Multivacinação ocorre neste sábado (18) em todos os estados do Brasil. Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), mais de 32 pontos de vacinação estarão disponíveis para os moradores do município.

A campanha é realizada com o objetivo de avaliar e atualizar as cadernetas de vacinação e tem como público-alvo crianças a partir de seis meses e adolescentes até 15 anos.

Em Olinda, 26 unidades da atenção básica, cinco policlínicas, além do Shopping Patteo estarão funcionando como pontos de vacinação.

Nas unidades da rede de Atenção Básica e Policlínicas a vacinação acontecerá das 8h às 16h. Já no Shopping Patteo, a vacinação será realizada no piso L2 e o atendimento vai das 9h às 16h.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Olinda, a orientação é de que os cidadãos apresentem caderneta de vacinação, CPF ou SUS durante o momento do atendimento.

Locais de vacinação UBS do Alto da Conquista I e II UBS de Águas Compridas I e II UBS do Alto do Sol Nascente ESF UBS do Alto da Bondade I UBS do Alto do Cajueiro UBS do Alto Novo Olinda UBS de Sapucaia II e III UBS de Salgadinho Sítio Novo UBS do Passarinho UBS da COHAB Peixinhos UBS Azeitona 1 UBS de Jardim Brasil 2 UBS da Vila Tamandaré UBS do Varadouro UBS de Tabajara 1 UBS do Bonsucesso 2 UBS de Asa Branca UBS de Beira Mangue UBS da Ilha de Santana UBS de Jardim Fragoso USF UBS de Rio Doce V Etapa UBS do Amaro Branco UBS da Ilha do Maruim UBS do Alto da Mina ESF UBS do 7° RO UBS de Jatobá Policlínica de São Benedito Policlínica de Barros Barreto Policlínica da Criança Policlínica Ouro Preto Policlínica Rio Doce I Shopping Patteo, piso L2

