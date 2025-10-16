Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PREVENÇÃO

Olinda realiza Dia D de multivacinação neste sábado (18); confira os locais

Mais de 32 pontos de vacinação estarão disponíveis para os moradores do município

Reportar Erro
Campanha Nacional de Multivacinação começa no sábado (18) em todo o paísCampanha Nacional de Multivacinação começa no sábado (18) em todo o país - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Realizada nacionalmente, a campanha do Dia D de Multivacinação ocorre neste sábado (18) em todos os estados do Brasil. Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), mais de 32 pontos de vacinação estarão disponíveis para os moradores do município.

A campanha é realizada com o objetivo de avaliar e atualizar as cadernetas de vacinação e tem como público-alvo crianças a partir de seis meses e adolescentes até 15 anos.

Em Olinda, 26 unidades da atenção básica, cinco policlínicas, além do Shopping Patteo estarão funcionando como pontos de vacinação.

Leia também

• Vacinação de países vizinhos também impacta o Brasil, diz Opas

• Ministério da Saúde amplia prazo de vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos

Nas unidades da rede de Atenção Básica e Policlínicas a vacinação acontecerá das 8h às 16h. Já no Shopping Patteo, a vacinação será realizada no piso L2 e o atendimento vai das 9h às 16h.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Olinda, a orientação é de que os cidadãos apresentem caderneta de vacinação, CPF ou SUS durante o momento do atendimento.

Locais de vacinação
UBS do Alto da Conquista I e II
UBS de Águas Compridas I e II
UBS do Alto do Sol Nascente ESF
UBS do Alto da Bondade I
UBS do Alto do Cajueiro
UBS do Alto Novo Olinda
UBS de Sapucaia II e III
UBS de Salgadinho Sítio Novo
UBS do Passarinho
UBS da COHAB Peixinhos
UBS Azeitona 1
UBS de Jardim Brasil 2
UBS da Vila Tamandaré
UBS do Varadouro
UBS de Tabajara 1
UBS do Bonsucesso 2
UBS de Asa Branca
UBS de Beira Mangue
UBS da Ilha de Santana
UBS de Jardim Fragoso USF
UBS de Rio Doce V Etapa
UBS do Amaro Branco
UBS da Ilha do Maruim
UBS do Alto da Mina ESF
UBS do 7° RO
UBS de Jatobá
Policlínica de São Benedito
Policlínica de Barros Barreto
Policlínica da Criança
Policlínica Ouro Preto
Policlínica Rio Doce I
Shopping Patteo, piso L2

Reportar Erro

Veja também

Newsletter