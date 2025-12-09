Olinda realiza panfletagem pelo Dia dos Direitos Humanos nesta quarta-feira (10)
A atividade encerra os 21 Dias de Ativismo contra a Violência à Mulher e conta com a participação da equipe municipal e das defensoras do Instituto Maria da Penha
Em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, a prefeitura de Olinda realiza, nesta quarta-feira (10), a partir das 14h, uma ação de panfletagem em frente ao Shopping Patteo.
A ação também é uma alusão ao último dia da campanha global "21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher".
A atividade conta com a participação da equipe municipal e das defensoras da do Instituto Maria da Penha. O objetivo é reforçar o compromisso com a proteção das mulheres e a promoção dos direitos humanos.
Durante a mobilização, serão distribuídos materiais informativos sobre os serviços de acolhimento, orientação e denúncia disponíveis no município. Orientações sobre as formas de violência — física, psicológica, moral, patrimonial e sexual — e os canais oficiais para pedir ajuda também serão informados.
A ação busca sensibilizar a população sobre a importância da rede de proteção, divulgar os equipamentos especializados do município e fortalecer a mensagem central da campanha: violência contra a mulher é crime e deve ser enfrentada por toda a sociedade.