Olinda Olinda realiza Semana da Criança com agenda aberta de atendimento pediátrico Secretaria de saúde tem agenda de atendimento para crianças com idades entre dois e 12 anos em cinco policlínicas

Com o tema Semana da Criança, a Secretaria de Saúde de Olinda, por meio da Diretoria de Atenção Especializada (DAE) promove, a partir desta segunda (16) até sexta-feira (20) uma agenda aberta, com demanda espontânea, para atendimento pediátrico em cinco Policlínicas da rede municipal de saúde.

A oferta visa fazer um check-up na garotada com idades entre dois e 12 anos, antes da volta às aulas.

Além da consulta, a iniciativa propõe atualização do cartão de vacina,vacinação contra Covid-19 e BCG, além de aplicação de flúor. Será disponibilizado, também para bebês que precisarem os testes da linguinha, pezinho e verificação de peso para atualização do cartão do Bolsa Família.

Confira os locais de atendimento:

- Ouro Preto: rua Peixe Agulha, S/N, Ouro Preto;

- João de Barros Barreto: rua Dr. Justino Gonçalves, S/N, Carmo;

- Jardim Fragoso: José Alexandre de Carvalho, S/N, Jardim Fragoso;

- Rio Doce 1: rua 72, 175, IV Etapa, Rio Doce;

- Rio Doce 2: Coronel Frederico Lundgren, S/N, Rio Doce (em frente ao Mercado Popular).

