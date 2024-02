A- A+

carnaval 2024 Olinda recebe a 32ª edição do Encontro Estadual do Maracatu de Baque Solto de Pernambuco Encontro dos Maracatus faz parte do calendário carnavalesco dos municípios de Aliança e de Olinda

Um resgate da tradição. O espaço Ilumiara Zumbi, no bairro Cidade Tabajara, em Olinda, recebe a 32ª edição do Encontro Estadual do Maracatu de Baque Solto de Pernambuco. No município, o encontro acontece na segunda-feira de Carnaval (12).

No espaço, se apresentam diversos grupos. O público acompanha em peso as apresentações. Os grupos saem da Casa da Rabeca para se apresentarem no espaço Ilumiara Zumbi

O encontro dos Maracatus faz parte do calendário carnavalesco dos municípios de Aliança e de Olinda. No total, são mais de 100 grupos de Maracatus de 22 municípios do Estado e mais de 15 mil brincantes.

Criado pelo Mestre Manoel Salustiano Soares (1945-2008), o Mestre Salu, em 1990, o encontro tem a ideia de reunir os brincantes e preservar essa manifestação da cultura popular pernambucana.

O evento é realizado pelos próprios grupos, a partir das Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco (AMBS-PE), do município de Aliança, no Agreste do Estado.

São grupos das zonas da Mata Norte e Sul, do Agreste Setentrional e da Região Metropolitana do Recife, incluindo o mais antigo, o Maracatu Cambindinha de Araçoiaba, de 1914, que completa 110 anos, e os três caçulas: Maracatu Tubarão Devorador de Aliança, Maracatu Canarinho de Ouro e o Maracatu Beija Flor da Mata Norte, fundados em 2023.

O encontro homenageia, este ano, os folgazões - brincantes fantasiados - que participaram de todas as edições anteriores do evento: Dona Nina, do Leão Teimoso de Lagoa de Itaenga; Dona Ernesta, do Leão Dourado de Lagoa do Carro; Dona Aurora, do Carneiro Manso de Glória do Goitá; Luís Caboclo, do Estrela de Ouro de Aliança; Zé Tico, do Leão Vencedor de Buenos Aires; e Seu Nestor, do Leão da Vitória de Vitória de Santo Antão.

