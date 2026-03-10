A- A+

SEGURANÇA Olinda recebe mutirão para cadastro nos programas Alerta Celular e Alerta Bike Ação acontece no Shopping Patteo em três datas de março; iniciativa facilita a devolução de aparelhos e bicicletas recuperados pela polícia

A Secretaria de Defesa Social (SDS) realiza, durante o mês de março, três edições da ação itinerante dos programas Alerta Celular e Alerta Bike em Olinda. As atividades acontecem nos dias 13, 20 e 26 de março, das 14h às 22h, no piso térreo do Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada.

O objetivo do mutirão é incentivar o cadastramento preventivo de eletrônicos e bicicletas para facilitar a devolução em casos de roubo ou furto. Durante a ação, equipes estarão no local para realizar o registro de celulares por meio do número do IMEI e de bicicletas pelo número do chassi.

Além do cadastro, os cidadãos poderão tirar dúvidas e, se necessário, registrar boletins de ocorrência no próprio local. A SDS também oferecerá orientações sobre os procedimentos corretos que devem ser adotados em situações de perda ou crimes contra o patrimônio.

Para realizar o cadastro, é recomendável que o proprietário tenha em mãos os dados de identificação do bem (IMEI ou número do chassi). O Shopping Patteo Olinda fica localizado na Rua Carmelita Muniz de Araújo, nº 225.

