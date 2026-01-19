Olinda recebe unidade móvel de acolhimento e atendimento às mulheres que sofrem violência
Ônibus da Secretaria da Mulher de Pernambuco oferece escuta qualificada, orientação e serviços de saúde nesta quarta-feira (22)
Olinda recebe, na quarta-feira (21), a unidade móvel de atendimento à mulher em situação de violência — uma iniciativa da Secretaria da Mulher de Pernambuco, realizada em parceria com a Secretaria da Mulher de Olinda e com apoio da Secretaria de Saúde do município.
A ação acontece das 8h às 12h, em frente à Policlínica São Benedito, no bairro de Sapucaia, e tem como foco o atendimento multidisciplinar, com escuta qualificada, orientação e encaminhamentos para mulheres que vivenciam situações de violência — física, verbal, sexual, psicológica ou patrimonial.
Além do acolhimento e da orientação especializada, também serão oferecidos serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicose, testagem rápida e citologia, reforçando o cuidado e assistência integrais com a saúde da mulher.
A iniciativa faz parte das ações de fortalecimento da rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher em Olinda.
Mais informações
Serviço: unidade móvel de atendimento à mulher em situação de violência;
Local: Policlínica São Benedito, em Sapucaia;
Data: Quarta-feira, 21 de janeiro;
Horário: 8h às 12h.