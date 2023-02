A- A+

Lixo reciclável Olinda recolhe duas toneladas de lixo reciclável em um dia de Carnaval Prefeitura divulgou balanço neste domingo (19); material foi recolhido desde as 7h do sábado (18)

A Prefeitura de Olinda divulgou o balanço da coleta de lixo reciclável realizada durante 24 horas no Carnaval neste final de semana. Das 7h da manhã do sábado (18) ao mesmo horário no domingo (19), foram acumulados duas toneladas de material. O levantamento foi feito pela Secretaria Executiva de Planejamento Ambiental da cidade.

De acordo com a prefeitura de Olinda, os trabalhadores que estão envolvidos no recolhimento do material recebem, diariamente, café da manhã, almoço e jantar. Além disso, também recebem sacolas sustentáveis, camisas personalizadas, luvas de proteção, água, local de descanso e acesso aos banheiros.

“Esse ano conseguimos um reajuste na venda do kg do alumínio de 30%. No último Carnaval, em 2020, o valor era de R$ 4. Esse ano, o material será vendido por R$ 5,20 nas cooperativas. Os coletores irão levar todo material reciclável para a quadra da Escola Duarte Coelho, que fica na Rua do Bonfim e irão receber o valor do produto na hora”, disse o secretário executivo de planejamento ambiental de Olinda, Guilherme de Melo Cabral, no mês passado.

Em janeiro, a Prefeitura iniciou o processo de cadastramento de coletores de materiais recicláveis para o “Carnaval dos Sonhos”. De forma inédita, o processo foi realizado diretamente com o município, já que antes acontecia junto à cooperativa.

