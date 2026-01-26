A- A+

Carnaval Olinda reforça controle de acesso no Sítio Histórico durante as prévias carnavalescas aos sábados Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda (SMOB) alterou os pontos de controle de acesso com o aumento do fluxo de foliões e blocos

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, segue a todo vapor com o calendário de prévias carnavalescas aos finais de semana no Sítio Histórico do município.

Com o aumento do fluxo de foliões e blocos circulando nas áreas, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda (SMOB) alterou os pontos de controle de acesso ao Sítio Histórico aos sábados.



As intervenções vão ocorrer em alguns pontos entre o período das 14h30 às 21h, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para moradores, comerciantes e visitantes.

A medida foi adotada após a identificação de um aumento significativo na circulação da área, durante o horário em que moradores retornam para casa e o comércio, bares e restaurantes registram maior movimento.



Já os domingos, a secretaria informou que ações já vem sendo realizadas durante o período do Pré-Carnaval, com a organização do tráfego durante os desfiles e a circulação de pessoas.



Os pontos de controle de acesso serão intensificados nos seguintes locais:

Misericórdia/Bonfim

Prudente de Moraes/Ladeira da Sé

13 de Maio/São Bento

27 de Janeiro

Largo do Amparo

Para registrar ocorrências, solicitar informações ou encaminhar demandas relacionadas ao trânsito, os cidadãos podem entrar em contato com a SMOB pelo telefone (81) 9 9714-1490.



