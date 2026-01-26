Seg, 26 de Janeiro

Carnaval

Olinda reforça controle de acesso no Sítio Histórico durante as prévias carnavalescas aos sábados

Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda (SMOB) alterou os pontos de controle de acesso com o aumento do fluxo de foliões e blocos

Olinda intensifica o controle de acesso ao Sítio Histórico durante as prévias carnavalescas aos sábadosOlinda intensifica o controle de acesso ao Sítio Histórico durante as prévias carnavalescas aos sábados - Foto: Divulgação

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, segue a todo vapor com o calendário de prévias carnavalescas aos finais de semana no Sítio Histórico do município.

Com o aumento do fluxo de foliões e blocos circulando nas áreas, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda (SMOB) alterou os pontos de controle de acesso ao Sítio Histórico aos sábados.

As intervenções vão ocorrer em alguns pontos entre o período das 14h30 às 21h, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para moradores, comerciantes e visitantes.

A medida foi adotada após a identificação de um aumento significativo na circulação da área, durante o horário em que moradores retornam para casa e o comércio, bares e restaurantes registram maior movimento.

Já os domingos, a secretaria informou que ações já vem sendo realizadas durante o período do Pré-Carnaval, com a organização do tráfego durante os desfiles e a circulação de pessoas. 

Os pontos de controle de acesso serão intensificados nos seguintes locais:

Para registrar ocorrências, solicitar informações ou encaminhar demandas relacionadas ao trânsito, os cidadãos podem entrar em contato com a SMOB pelo telefone (81) 9 9714-1490.
 

