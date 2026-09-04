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Sítio Histórico Olinda reforça operação para eventos e início dos ensaios de Carnaval Operação terá 624 policiais militares, reforço da Guarda Municipal, pontos de bloqueio e ações de fiscalização

Olinda terá uma operação especial de segurança, trânsito e fiscalização com o aumento do movimento no Sítio Histórico durante os eventos de setembro e o início dos ensaios carnavalescos.

A programação começa nesta sexta-feira (4), com o Festival da Cerveja Artesanal, e segue na segunda (7), com a saída da Pitombeira dos Quatro Cantos.

A expectativa da prefeitura é de que entre 20 mil e 30 mil pessoas circulem pela cidade a cada fim de semana com a realização das atividades culturais.

O planejamento foi discutido nesta sexta em uma reunião entre secretarias municipais.

Na segurança, serão 624 policiais militares do 1º Batalhão e do Batalhão de Policiamento Turístico, além de agentes da Guarda Civil Municipal com uso de tecnologia para ampliar a ação. Assim destacou o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Pereira Neto.

“Esse é um período diferenciado, porque temos, neste fim de semana, o Festival da Cerveja Artesanal e, a partir do dia 7, o início dos ensaios carnavalescos. A partir daí, teremos um planejamento integrado com a Polícia Militar. Serão 624 policiais militares distribuídos pelo 1º Batalhão e pelo Batalhão de Policiamento Turístico, além do reforço da Guarda Municipal”, iniciou. "Além do efetivo no terreno, vamos utilizar as ferramentas de tecnologia disponíveis, com as imagens dos totens e das câmeras do Sítio Histórico acompanhadas pela nossa Central de Vídeo e Monitoramento. Também teremos dois drones da Guarda Civil Municipal", finalizou.

O trânsito terá quatro pontos de bloqueio e controle de acesso nas áreas da FOCCA, Prefeitura, Igreja da Sé e Ladeira da Misericórdia, além de outro ponto estratégico definido pela operação. Agentes vão orientar motoristas e pedestres nos horários de maior fluxo.

Com o início dos ensaios, a gestão também prevê a instalação de banheiros químicos e a organização dos percursos das agremiações para evitar conflitos entre os cortejos.

O calendário do mês ainda inclui o MIMO Festival, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Sítio Histórico.

Confira a programação do mês em Olinda

- Festival da Cerveja Artesanal: 4 a 6 de setembro, na Praça do Carmo;

- Pitombeira dos Quatro Cantos: 7 de setembro, com concentração na sede da agremiação às 17h;

- MIMO Festival: 25 a 27 de setembro, no Sítio Histórico.

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