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SÃO JOÃO Olinda reforça prazo para solicitação de apoio policial em eventos juninos A prefeitura também alerta para exigências sobre trios elétricos, percursos e estruturas temporárias durante as festas

A prefeitura de Olinda tem intensificado o alerta aos organizadores de eventos juninos públicos e privados sobre o prazo para solicitação de apoio das forças de segurança durante as festas de São João em 2026.

O pedido pode ser feito até o domingo (14), por meio da plataforma eletrônica disponibilizada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS). É importante salientar que existe uma antecedência mínima de 15 dias antes da realização de cada evento.

A gestão municipal orienta os responsáveis pelos eventos juninos a observarem uma série de exigências para a realização das festividades.

Entre as determinações, está a limitação de até dois veículos de grande porte por evento, incluindo trios elétricos e carros de apoio, além da restrição de percursos a no máximo dois quilômetros.

Outro ponto de atenção envolve a montagem de estruturas temporárias, como palcos, camarotes e tablados.

A fiscalização e a aprovação desses equipamentos ficarão a cargo do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que realizará análises técnicas e vistorias antes do início das atividades.

Para garantir a inspeção, as estruturas deverão ser concluídas com antecedência mínima de 48 horas, podendo ser vistoriadas até 24 horas antes de entrarem em operação.

O pedido de regularização e a emissão do Atestado de Regularidade devem ser realizados diretamente no portal do Corpo de Bombeiros.

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