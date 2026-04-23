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SAÚDE

Olinda reforça vacinação contra dengue em toda rede de ensino municipal nesta sexta-feira (24)

A iniciativa acontece das 8h às 16h nas unidades de saúde e policlínicas e tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

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É necessário apresentar o CPF e outros documentos para receber a vacinaçãoÉ necessário apresentar o CPF e outros documentos para receber a vacinação - Foto: Divulgação / SES-PE

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Saúde municipal, está intensificando a vacinação contra a dengue nesta sexta-feira (24), com uma mobilização que pretende acontecer em todas as unidades de saúde e policlínicas do município.

A ação ocorre das 8h às 16h e tem como objetivo principal alcançar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que devem comparecer acompanhados de um responsável legal.

Para garantir a vacinação, é preciso apresentar CPF, se possível cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

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A iniciativa tem como intuito ampliar a cobertura vacinal e atualizar as cadernetas do público, que muitas vezes se encontram desatualizadas.

Além disso, as equipes de saúde vão aproveitar a ação para fazer uma busca ativa de quem ainda não se vacinou ou está com o esquema pendente ou incompleto. A vacina continuará disponível na rede municipal de saúde após a mobilização inicial.

Segundo a Secretaria de Saúde, a mobilização faz parte de um conjunto de estratégias para enfrentar a dengue, que segue como um problema recorrente de saúde pública.

A vacinação permanece sendo uma das formas mais eficazes de prevenção e que ajuda a reduzir os casos e as complicações causadas pela dengue. 

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