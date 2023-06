A- A+

Chuvas Olinda registra pontos de alagamentos neste domingo (11) A população olindense pode acionar a Defesa Civil, que funciona 24h, pelo WhatsApp através do número: (81) 9.9266.5307

Devido às chuvas que atingem Pernambuco neste domingo (11), vários pontos de alagamento foram registrados no Recife e na Região Metropolitana. Em Olinda, durante a tarde, a equipe da Folha de Pernambuco constatou bastante água em vários bairros do município.

O Canal do Fragoso, em Jardim Atlântico, estava com nível elevado e transbordou em alguns pontos, o que causou alagamentos nas ruas que ficam ao redor. Na Estrada do Bom Sucesso, em Bairro Novo; na Avenida Dr. Joaquim Nabuco, em Ouro Preto, próximo ao Sétimo Grupo de Artilharia de Campanha - Regimento Olinda (7° GAC); e na Avenida Presidente Kennedy, alagamentos foram registrados.

Defesa Civil de Olinda

Em nota, a Defesa Civil de Olinda informou que choveu, no município, 82 milímetros da madrugada de domingo até o momento. Neste período, foram registradas oito pequenas movimentações de massa, nos bairros de Caixa D’ Água e Águas Compridas, sem pessoas feridas ou danos aos imóveis.

A população olindense pode acionar o órgão, que funciona 24h, pelo WhatsApp através do número: (81) 9.9266.5307.

Já a Defesa Civil do Estado afirmou que, até esta publicação, não houve ocorrência.

Previsão da Apac

Em nota, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o estado de atenção e a previsão indica continuidade das pancadas de chuva de moderada a forte principalmente neste domingo e na manhã de segunda-feira (12) na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul.

