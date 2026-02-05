A- A+

Carnaval 2026 Polo infantil retorna ao Carnaval de Olinda com produção cultural de jovens artistas da cidade Retomada do polo foi anunciada pela gestão municipal nesta quinta-feira (5)

O Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, voltará a ter um espaço dedicado aos pequenos foliões.

A retomada do Polo Infantil, que ficará no Sítio de seu Reis, na Praça do Carmo, foi anunciada pela gestão municipal durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (5).

Segundo a prefeitura de Olinda, o espaço será voltado à valorização da produção cultural feita por crianças e adolescentes da cidade.

"As atrações do polo serão protagonizadas por jovens artistas que já atuam na cena cultural do município, fortalecendo a formação, a diversidade e a continuidade das tradições carnavalescas", destacou a gestão municipal.

Este ano, o Carnaval de Olinda contará com 11 polos espalhados pelo município, sendo oito deles com atrações musicais, incluindo Alceu Valença, Priscila Senna, Martins e Joyce Alane.

Na noite de abertura, no Palco do Carmo, na quinta-feira (12), 19 atrações se apresentarão, sendo 15 delas de Olinda e outras quatro do Recife.

Confira os polos do Carnaval de Olinda:

Carmo (Pernambuco Meu País - Erasto Vasconcelos)



Guadalupe



Varadouro



Rio Doce



Peixinhos



Cidade Tabajara - Casa da Rabeca



Alafin Oyó



Polo Infantil



Polo Gastronômico



Polo de Acolhimento



Camarote da Acessibilidade



