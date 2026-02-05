Polo infantil retorna ao Carnaval de Olinda com produção cultural de jovens artistas da cidade
Retomada do polo foi anunciada pela gestão municipal nesta quinta-feira (5)
O Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, voltará a ter um espaço dedicado aos pequenos foliões.
A retomada do Polo Infantil, que ficará no Sítio de seu Reis, na Praça do Carmo, foi anunciada pela gestão municipal durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (5).
Segundo a prefeitura de Olinda, o espaço será voltado à valorização da produção cultural feita por crianças e adolescentes da cidade.
"As atrações do polo serão protagonizadas por jovens artistas que já atuam na cena cultural do município, fortalecendo a formação, a diversidade e a continuidade das tradições carnavalescas", destacou a gestão municipal.
Este ano, o Carnaval de Olinda contará com 11 polos espalhados pelo município, sendo oito deles com atrações musicais, incluindo Alceu Valença, Priscila Senna, Martins e Joyce Alane.
Na noite de abertura, no Palco do Carmo, na quinta-feira (12), 19 atrações se apresentarão, sendo 15 delas de Olinda e outras quatro do Recife.
Confira os polos do Carnaval de Olinda:
- Carmo (Pernambuco Meu País - Erasto Vasconcelos)
- Guadalupe
- Varadouro
- Rio Doce
- Peixinhos
- Cidade Tabajara - Casa da Rabeca
- Alafin Oyó
- Polo Infantil
- Polo Gastronômico
- Polo de Acolhimento
- Camarote da Acessibilidade