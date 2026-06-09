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SÃO JOÃO Olinda reúne grandes nomes do forró e promove mais 60 ações culturais pela cidade neste ciclo junino Programação conta com a participação de Petrúcio Amorim, Capim com Mel, Banda Santropê, ocupando diversos bairros e territórios culturais

Neste ano, durante o período de São João, o município de Olinda promoverá mais de 30 dias de festejos juninos, com mais de 60 ações culturais, que iniciam nesta sexta-feira (12) e seguem até 11 de julho. As festividades marcam a realização de um dos maiores ciclos juninos descentralizados de Pernambuco.

O ciclo junino deste ano fortalece arraiais comunitários, encontros de coco, cortejos tradicionais, sambadas, quadrilhas e blocos carnavalescos que mantêm viva a identidade cultural olindense ao longo de todo o ano. O evento recebe apoio da prefeitura de Olinda, em parceria com o governo do estado.

A programação será sediada em diversos bairros e territórios culturais da cidade, como Peixinhos, Bonsucesso, Salgadinho, Amparo, Casa Caiada, Ouro Preto, Rio Doce e comunidades do Sítio Histórico, transformando Olinda em um grande arraial popular a céu aberto.

Em Olinda, o São João tem uma identidade singular, com orquestras tocando forró, os blocos carnavalescos realizando cortejos juninos e os grupos de cultura popular ocupando as ladeiras da cidade. Essas festividades são construídas pelas comunidades, pelos mestres e mestras da cultura popular, e pela força da tradição dos bairros.

Os destaques do evento são o Cortejo da Frevodrilha, o Festival de Inverno de Olinda, o Dia Municipal e Estadual do Coco de Roda, o Forró de Salú – São João da Casa da Rabeca, o Festival de Quadrilhas, além dos tradicionais cortejos juninos do Menino da Tarde, Birita Sanfoneiro, Macuca, Lenhadores e Amantes do Carnaval.

A programação também reúne importantes nomes da cultura popular local, como Maestro Oséas, Família Salustiano, Henrique Dias, Coco da Resistência, Coco da Xambá, Mestre Paraízo do Coco, bem como dezenas de artistas locais, trios pé de serra, grupos de coco, quadrilhas e orquestras itinerantes.

Arena Olinda e Festa de São João no dia 27

Além de tudo, neste ano, a Arena Olinda, instalada na Praça do Fortim do Queijo, próximo ao antigo Dogão, se tornou destaque. O espaço é fruto de uma parceria com a AP Produções e une duas paixões populares: futebol e São João.

Nos dias 13, 19 e 24 de junho, a Arena conta com palco, telões e estrutura especial para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, transformando os dias de partida em grandes encontros populares.

Com o conceito “Em Olinda, o São João é show de bola”, a programação de 2026 busca traduzir o espírito da festa na cidade, unindo a tradição dos festejos juninos à atmosfera de celebração e entusiasmo que marca o período. No dia 27 de junho, o espaço se transforma em um grande polo junino. A noite é dedicada totalmente ao forró nordestino, reunindo DJ Gilson Martins, Cláudio da Rabeca, Capim com Mel, Banda Santropê e Petrúcio Amorim. Além de fortalecer a cultura popular, o ciclo junino movimenta a economia criativa da cidade, impulsionando comerciantes, ambulantes, músicos, técnicos, produtores culturais, costureiras e trabalhadores envolvidos nas festas realizadas nos bairros e comunidades.

A programação também segue até o mês de julho, com eventos como o Cortejo Aniversário de Alceu Valença, o 24º Arrasta Pé de Zuza Miranda e Thaís e o Coco de Sant’Ana, reforçando a tradição dos festejos juninos em diversos territórios da cidade.

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