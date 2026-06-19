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MARATONA DE FORRÓ Olinda: São João da Casa da Rabeca terá programação com mais de dez horas de forró; confira Nesta terça-feira (23), véspera do feriado, o 21º Forró de Salu reúne shows gratuitos e oficinas de cultura popular a partir das 15h

Com atrações gratuitas e muito forró “raiz”, a Casa da Rabeca, localizada na Cidade Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, promove, na próxima terça-feira (23), véspera do feriado de São João, a 21ª edição do Forró de Salu, a partir das 15h.

O evento promete uma verdadeira “maratona de forró”, com mais de dez horas de programação dedicada ao gênero.

O espaço, criado pelo saudoso Mestre Salustiano, receberá as atrações juninas que incluem Irah Caldeira, Banda Forró Caju, Gilmar Leite, Andrezza Formiga, Família Salustiano e a Rabeca Encantada, além de grupos de Cavalo Marinho: Boi Matuto, Boi da Luz e Flor de Manjerona.

Mesmo durante os intervalos, o forró segue sem pausa, com trios itinerantes responsáveis por animar o público. Além disso, serão oferecidas oficinas de cultura popular, como maracatu, ciranda, cavalo marinho, entre outras.

“Este será mais um momento de lembrarmos o legado de Mestre Salustiano, fundador da casa e idealizador do evento, que estaria completando 80 anos”, destaca o organizador do evento, Pedro Salustiano.

A Casa está localizada na Cidade Tabajara, com uma estrutura que dispõe de seguranças, estacionamento, segurança e área gastronômica com comidas regionais. Além de tudo, o acesso ao evento é totalmente gratuito.

Serviço:

21º Forró de Salu São João da Casa da Rabeca

Local: Casa da Rabeca

Data: Terça-feira, 23 de junho - Véspera de São João

Horário: A partir das 15h

Endereço: Rua Curupira, 340 - Cidade Tabajara, Olinda

Entrada e estacionamento: Ambos gratuitos

Mais informações: Acesse ao site

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