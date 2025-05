A- A+

Olinda Olinda inicia Semana do Meio Ambiente nesta sexta (30); confira a programação completa Primeiro dia do evento acontece no auditório da prefeitura, das 8h às 12h, e contará com a presença da prefeita Mirella Almeida, secretários municipais, representantes da sociedade civil e convidados especiais

A Prefeitura de Olinda realiza, nesta sexta-feira (30), a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente. A programação é voltada para o fortalecimento das ações ambientais e para o debate sobre as mudanças climáticas em âmbito local.

O primeiro dia do evento acontece no auditório da prefeitura, das 8h às 12h, e contará com a presença da prefeita Mirella Almeida, secretários municipais, representantes da sociedade civil e convidados especiais.

A Abertura Solene marca o início de uma semana repleta de atividades educativas e de mobilização social, com foco nos desafios e soluções relacionados à crise climática.

Na programação desta sexta, o destaque será a palestra de Daniel Paixão, que apresentará o projeto “Ih-Alagou”, iniciativa que mapeia e propõe soluções para áreas de risco em Olinda, contribuindo para o debate sobre resiliência urbana e adaptação climática.

Em seguida, haverá uma mesa temática com delegados nacionais para discutir “Justiça Climática e seus diversos impactos em Olinda”, abordando temas como desigualdade socioambiental, direito à moradia segura e acesso à água, questões que afetam diretamente diversas comunidades locais.

O evento é aberto a todos e tem como público-alvo escolas, lideranças religiosas, instituições e toda a sociedade civil organizada, reforçando a importância da participação coletiva na construção de um futuro mais sustentável.

Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente:

Sexta-feira (30)

- Abertura Solene

- Mesa de Abertura com a prefeita, secretários, coordenador do evento e convidados

- Palestra com Daniel Paixão sobre o Projeto Ih-Alagou

- Mesa temática com os Delegados Nacionais sobre “Justiça Climática e seus Impactos em Olinda”

Local: Auditório da Prefeitura de Olinda

Horário: A partir das 8h

Sábado (31)

- Ação de Limpeza no Mangue da Praia da Santa

Local: Praia da Santa (Manguezal)

Horário: 8h às 12h

Segunda-feira (2)

- Educação Ambiental nas Escolas Estaduais e Oficina de Hortas Suspensas

- Parceria com a Diretoria de Educação Ambiental da SEMAS/PE

Local: Escolas Guedes Alcoforado e Sigismundo Gonçalves

Horário: 8h às 13h

Terça-feira (3)

- Arborização e Projeto Plantar Juntos

- Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre Olinda e o Governo do Estado

- Participação da governadora Raquel Lyra e da prefeita Mirella Almeida

- Início do primeiro corredor verde da cidade, com plantio de espécies nativas na Av. Olinda.

Local: Trecho inicial da Av. Olinda

Horário: 8h às 12h

Quarta-feira (4)

- Educação Ambiental Itinerante – Porta a Porta

Local: Rua Córrego da Bondade, bairro de Águas Compridas

Horário: 8h às 12h

Quinta-feira (5)

- Mostra Taxidermizada de Animais Marinhos

- Ação em parceria com a UFRPE

Local: Praia do Quartel

Horário: 10h às 15h

Sexta-feira (6)

- V Fórum de Meio Ambiente

- Apresentação de propostas sustentáveis e de combate às mudanças climáticas em Olinda. Serão selecionados cinco projetos submetidos via formulário: https://docs.google.com/forms/d/1Tx4qFQfkRunBtsnpzsmTwGkRrVfV9NqnTWmDiwm8_fw/preview

- Os projetos passarão por análise da Comissão Organizadora. Mesmo os não selecionados serão incluídos nos Anais da Semana do Meio Ambiente.

Local: Auditório da Prefeitura de Olinda

Horário: 8h às 13h



Veja também