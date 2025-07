A- A+

Ação Olinda: serviços gratuitos são ofertados para população pela UNINASSAU As ações acontecerão nesta sexta-feira (1º), das 9h às 12h, na unidade da instituição localizada no Shopping Patteo Olinda

A ação Portas Abertas, organizada pela UNINASSAU Olinda, vai oferecer uma série de serviços gratuitos à população, nesta sexta-feira (1º).

O evento acontece das 9h às 12h na unidade da instituição localizada no Shopping Patteo Olinda, Piso L4.

Serviços

A população terá como opção os serviços de aferição de glicose e pressão arterial, avaliação bucal com flúor, técnicas de relaxamento, massoterapia, escuta terapêutica, orientações jurídica e nutricional, oficina de construção de currículo, anatomia e tecnologia aplicada.

Sete cursos da UNINASSAU fazem parte da iniciativa: Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Direito e Tecnologia.



De acordo com a coordenadora acadêmica da UNINASSAU Olinda, Jocianne Rodrigues, a ação representa a essência das missões educacional e social da instituição.

"Essa iniciativa representa o nosso compromisso com a formação cidadã e o cuidado com a comunidade. Assim, promovemos não apenas o aprendizado prático dos estudantes, mas também um impacto real e positivo na vida das pessoas. É uma oportunidade de transformar conhecimento em serviço, reforçando o papel social da educação superior”, disse.

Como participar?

Os atendimentos são realizados por professores e estudantes da IES, sob supervisão.

A ação é aberta ao público e, para participar, os interessados devem comparecer ao local na data e no horário do Portas Abertas. Para mais informações, basta acessar a conta oficial da UNINASSAU no Instagram (@uninassauolinda).

Com informações da assessoria

Veja também