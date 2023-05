Olinda suspende aulas da rede municipal de ensino devido às fortes chuvas que atingem a RMR

A- A+

Devido às fortes chuvas da madrugada e manhã desta quarta-feira (24), a Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana, suspendeu as aulas das escolas da rede municipal.



Na cidade, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), choveu 58,62 mm nas últimas 12 horas. Apesar do acumulado, a Defesa Civil de Olinda informou que não registrou ocorrências graves.



"O destaque foi uma queda de árvore na Mata do Passarinho, no início da manhã", afirmou a prefeitura.





Um alerta de atenção para chuvas de moderadas a fortes ao longo desta quarta foi emitido pela Apac.

O aviso é válido para a Região Metropolitana e Mata Sul de Pernambuco.



Além de Olinda, também foram suspensas as aulas da rede municipal de Paulista e Recife, além de universidades públicas e particulares da capital pernambucana.

Os moradores de Olinda em situação de risco devem entrar em contato com a Defesa Civil da cidade pelos telefones 0800.081.0060 ou WhatsApp (81) 99266-5307.

Veja também

Rússia julgará cinco estrangeiros por lutarem nas estrangeiras ucranianas