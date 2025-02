Olinda suspende aulas desta quinta-feira (6) por conta das chuvas

A- A+

A Prefeitura de Olinda anunciou a suspensão das aulas desta quinta-feira (6) em decorrência das fortes chuvas que atingiram Pernambuco nesta quarta-feira (5).

Como a previsão de chuvas está mantida pelas próximas 24 horas, a Secretaria de Educação decidiu cancelar as atividades, com a finalidade de manter a segurança dos profissionais e alunos.

A situação para os dias seguintes serão avaliadas de acordo com a sequência ou não das chuvas na cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife.

No município, choveu 102 milímetros nas últimas 12 horas. Isso é mais do que o esperado para o mês todo.



Em caso de emergência, a população deve entrar em contato diretamente com a Defesa Civil pelo 0800.081.0060. Já para situações de abrigo, os moradores podem entrar em contato com o número 9.9974 3764 e acionar o serviço da Linha do Cuidado.

