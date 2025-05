A- A+

OLINDA Olinda suspende ciclofaixa neste domingo (18) devido à Maratona Internacional FMO Evento esportivo terá largada às 4h30 e será realizado no mesmo trajeto utilizado pelos ciclistas

A Prefeitura de Olinda informa que a ciclofaixa de lazer não será montada neste domingo (18) em função da realização da 3ª edição da Maratona Internacional FMO, que ocorrerá a partir das 4h30 no mesmo trecho normalmente reservado à atividade ciclística.

A competição de corrida contará com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, com largada na Praça Duque de Caxias, no bairro de Casa Caiada.

Por questão de segurança e para garantir o andamento do evento, a ciclofaixa será temporariamente suspensa.

Organizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a ciclofaixa é uma iniciativa regular da gestão municipal, instalada aos domingos e feriados, oferecendo uma rota de lazer segura para ciclistas.

O trajeto bidirecional tem cerca de 3 km de extensão, ligando a ponte sobre o Rio Beberibe, na Ilha do Maruim, até a orla da avenida Ministro Marcos Freire, em Bairro Novo.

