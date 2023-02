Olinda suspende entrega de adesivos para trânsito livre no Carnaval

A- A+

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda suspendeu a entrega de adesivos para trânsito livre no Carnaval durante a tarde desta segunda-feira (06), por conta das fortes chuvas que estão atingindo a Região Metropolitana do Recife (RMR).

O benefício vale para moradores do Sítio Histórico e para quem vai trabalhar durante os dias de Momo. O serviço será retomado nesta terça-feira (07), a partir das 8h, na sede da sede da secretária, que fica na avenida Joaquim Nabuco, nº 475, Varadouro.

Para os moradores, a documentação necessária para dar entrada é comprovante de residência (contas de água ou energia elétrica – original), que deverá ser em nome do proprietário da residência ou locatário mediante apresentação do contrato de locação; Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que esteja dentro do prazo de validade (CRLV 2022 ou 2023) e RG/CPF (original).

A entrega de adesivos a terceiros só será permitida mediante autorização expressa do proprietário da residência ou locatário devidamente comprovado. Só serão entregues até dois adesivos por residência.



Os prestadores de serviço, devem fazer a solicitação por meio de ofício protocolado à Secretaria de Mobilidade Urbana. Adesivos do tipo Serviço e Epecial serão entregues a pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de prestação de serviços e atividades especiais. O ofício deverá conter a quantidade de adesivos; placa; marca e modelo dos veículos que serão adesivados; tipo de atividade exercida pelo solicitante;

e assinatura do solicitante.

Os ofícios serão submetidos à análise pelo órgão de trânsito, sendo verificada a real necessidade da solicitação. Barracas e Food Truck devidamente cadastrados terão direito a um adesivo do tipo Abastecimento, mediante apresentação de crachá entregue pela Secretaria de Controle Urbano, não sendo necessária a solicitação através de ofício.



Veja também

Tragédia Terremoto devastador deixa mais de 2.700 mortos em Síria e Turquia