Olinda suspende serviços não essenciais nesta quinta (15); cidade acumula 163 mm de chuva em 24h

Os serviços não essenciais da cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foram suspensos nesta quinta-feira (15), devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas.



Olinda acumula, nas últimas 24 horas, 163,22 milímetros de chuva. Os dados são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), contabilizados até as 10h.



Entre os serviços temporariamente suspensos estão o atendimento ao público nos órgãos municipais, as atividades esportivas e culturais, além do funcionamento de mercados públicos e outros serviços administrativos.



Além disso, as aulas na rede municipal também foram suspensas nesta quinta-feira.



Segundo a Prefeitura de Olinda, seguem funcionando normalmente os serviços essenciais de saúde, segurança, defesa civil e mobilidade urbana.

"A previsão indica continuidade de chuvas moderadas nos próximos dias. A Defesa Civil alerta moradores de áreas de risco a redobrarem a atenção e acionarem os canais de emergência sempre que necessário", afirma a gestão municipal.



A população pode acionar a Defesa Civil de Olinda pelos seguintes contatos:



- WhatsApp: (81) 9 9266-530;

- Emergência: 0800-081-0060

- E-mail: [email protected]



A Prefeitura de Olinda informou que permanece com equipes mobilizadas para vistorias, ações preventivas e atendimento às ocorrências.

