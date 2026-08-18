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URBANIZAÇÃO Olinda tem 3ª maior proporção de área urbanizada do Brasil, aponta IBGE; Recife é o 16º Pernambuco por sua vez ocupa o 10º lugar entre as unidades federativas brasileiras

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), teve a terceira maior proporção de feições urbanizadas no Brasil em 2022, segundo divulgou nesta terça-feira (18) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o instituto, feições urbanizadas correspondem à soma de áreas urbanizadas, vazios intraurbanos e outros equipamentos urbanos presentes em um território. Em resumo, são os elementos visíveis em imagens de satélites que mostram a ocupação humana nas cidades.

Esse tecido urbano inclui construções de moradias, comércios, grandes estruturas afastadas, como aeroportos e shoppings, e espaços livres dentro da cidade, como parques e lagoas.

Olinda registrou em 2022, segundo o IBGE, um total de 96,36% de sua área de 41,3 km² ocupadas por construções urbanas. A cidade fica atrás apenas de São Caetano do Sul/SP (100%) e São João de Meriti/RJ (99,99%) no ranking nacional.

O Recife é o 16º colocado na mesma lista, com 66,02% de sua área de 144,49 km² assinalados com feições urbanizadas.

Pernambuco por sua vez ocupa o 10º lugar entre as unidades federativas brasileiras, com 1.611,30 km² de feições urbanizadas, ocupando 1,64% do território estadual e correspondente a um total de 3,16% de todo o tecido urbano do Brasil.

O índice pernambucano é maior do que o nacional (0,6%) e acima da média do Nordeste (0,8%). O estado ocupa 13% de toda a área urbanizada do Brasil.

O IBGE indica também que o Distrito Federal (11,90%), Rio de Janeiro (6,66%) e São Paulo (3,76%) ocupam as primeiras colocações em feições urbanizadas entre as unidades federativas. Já Amapá (0,13%), Roraima (0,10%) e Amazonas (0,08%) figuram nos últimos postos.

Brasília (DF) ocupou a primeira posição com expansão de 72,08 km² entre 2019 e 2022 | Foto: José Cruz/Agência Brasil

Em termos absolutos de superfícies urbanizadas em cidades, estão nos primeiros lugares São Paulo/SP (922,41 km²), Brasília/DF (662,54 km²), Rio de Janeiro/RJ (644,36 km²), Curitiba/PR (338,41 km²) e Goiânia/GO (312,71 km²).

As áreas com mais pontos vermelhos no mapa indicam as superfícies mais urbanizadas do país | Foto: IBGE/Reprodução

Expansão urbana

Outro destaque de Pernambuco no levantamento é Caruaru, no Agreste, que aparece na 12ª colocação entre as maiores expansões horizontais de feições urbanizadas identificadas no triênio de 2019 a 2022, com aumento de 17,36 km².

O pódio nesse recorte é formado por Brasília/DF (72,08%), São Luís/MA (35,76%), e Teresina/PI (35,15%).

Pesquisa

De acordo com o IBGE, o mapeamento apresentado no levantamento revela o ritmo e a intensidade de conversão de áreas naturais ou rurais em padrões urbanos.

"O principal objetivo é mapear e mensurar as formas urbanas e sua distribuição em todo território nacional, para retratar a evolução do fenômeno urbano. A pesquisa fornece dados essenciais para o planejamento urbano, para a implementação de infraestruturas públicas, impactando nas análises de questões como mobilidade, habitação e sustentabilidade", diz o instituto.

Ainda segundo o instituto, o processo de urbanização, marcado por sua complexidade e dinamismo, está entre os principais responsáveis pelas transformações socioespaciais observadas no território brasileiro.

"Nesse contexto, o mapeamento foi elaborado a partir da interpretação visual de imagens de satélite, cuja metodologia permite identificar e analisar processos de expansão, estabilidade, densificação e retração das morfologias urbanas em todo o país", reforça o IBGE.

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