Carnaval 2023 Olinda tem fim de semana repleto de prévias carnavalescas no Sítio Histórico; confira programação Entre as atrações deste sábado (28), estão o baile "Gente é Pra Brilhar"

O fim de semana está repleto de prévias carnavalescas gratuitas no Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Entre as atrações deste sábado (28), estão o baile "Gente é Pra Brilhar", que será realizado no Centro de Cultura Luiz Freire, e o ensaio Baquetando Bloco Percussivo, na Praça Maxambomba.



Já no domingo (29), as ladeiras de Olinda receberão diversos ensaios de troças e agremiações, a exemplo da Batucada Atômica, Umuarama; Sambadeiras; Maracatu Fantástico A Cabra Alada; Grupo Tambores D`Saia; e o cortejo da TCM John Travolta, que desfilará novamente por causa da interrupção que ocorreu no dia 22 de janeiro.





Confira abaixo a lista de prévias deste fim de semana em Olinda:

Sábado (28)

Baile Carnavalesco: Gente é Pra Brilhar, Centro De Cultura Luiz Freire, a partir das 15h

Ensaio - Baquetando Bloco Percussivo, Praça Maxambomba, a partir das 15h

Oficina e Ensaio - Bata Kossô, rua do Piza, Santa Tereza. Oficina, a partir das 14h às 16h, e ensaio, a partir das 17h

Domingo (29)

Cortejo - TCM John Travolta, no Vassourinhas, a partir das 16h

Ensaio - Fábrica de Samba, Praça Monsenhor Fabrício (em frente à Prefeitura de Olinda), a partir das 14h

Ensaio - Grêmio Recreativo Escola de Samba D'breck,Praça do Baobá (Em Frente ao Fortim do Queijo), a partir das 15h

Ensaio - Sambadeiras, Centro de Cultura Luiz Freire, a partir das 14h

Ensaio - Grupo Tambores D`Saia, Praça Maxambomba, a partir das 15h

Ensaio - Batucada Atômica, Umuarama - Bar do Seu Nivaldo, a partir das 14h

Iv Festival Batucando com Consciência - Maracatu Nação Camaleão, Mercado da Ribeira, a partir das 16h

Cortejo - Maracatu Fantástico A Cabra Alada, Mercado da Ribeira, a partir das 14h

Cortejo - Bloco Sombatuki , Rua Waldemar Paulino dos Santos N°151- Varadouro, a partir das 13h

Cortejo - Grupo Percussivo Kangoma, em frente à Prefeitura de Olinda, a partir das 15h30

Cortejo - Grupo Batadoní, esquina da Praça da Abolição, 15h30

Cortejo - A Cocada, Praça do Amaro Branco, a partir das 14h

Cortejo - Batuques de Pernambuco, Av. Liberdade, a partir das 15h

Cortejo - Tcm O Poderoso Chefão, rua Vinte e Sete De Janeiro (Sede Da Pitombeira), a partir das 14h30

