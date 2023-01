Olinda tem programação de férias gratuita em praia e espaço de lazer; confira

A- A+

Prática esportiva e brincadeiras fazem parte da proposta da programação de férias realizada pela Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

As atividades começam na segunda-feira (16) e serão feitas na Praia do Quartel, no Bairro Novo, e no Espaço Lazer Caenga, no bairro de São Benedito.

Futmesa, vôlei de praia, vôlei de mesa adaptado, futevôlei, futebol de areia, futebol barrinha, Academia do Bairro e artes marciais estão na programação da Praia do Quartel, que seguirá até o dia 27 de janeiro, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e 14h às 17h. Para participar, é preciso ter a idade mínima de 3 anos.

A prefeitura destaca que todas as atividades estarão sob orientações de profissionais de Educação Física. Não é preciso agendamento de horário.

Nas duas sextas-feiras, 20 e 27 de janeiro, também haverá recreação com cama elástica, tobogã e futebol de sabão.

No espaço lazer Caenga, as atividades serão no turno da tarde, das 14h às 17h, com as mesmas atividades da orla, assim como a recreação nas sextas-feiras.

