Olinda terá 37 pontos de imunização em Dia D de Vacinação Antirrábica; confira locais
Ação acontece neste sábado (7), no horário das 8h às 16h
Olinda contará com 37 pontos de imunização distribuídos em diferentes bairros da cidade durante o Dia D de Vacinação Antirrábica, realizado neste sábado (7), no horário das 8h às 16h.
Entre os locais disponibilizados estão a USF Jardim Brasil, o Estádio Olindão, a Escola Ageu Magalhães, a Associação dos Moradores de Peixinhos, a Policlínica São Benedito e a Vila Olímpica de Rio Doce.
A lista também inclui postos nos bairros de Águas Compridas, Caixa D’Água, Passarinho, Alto da Conquista, Alto da Bondade e Alto do Sol Nascente.
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De acordo com a prefeitura da cidade, a distribuição dos pontos busca ampliar o alcance da campanha e facilitar a participação dos tutores, aproximando o serviço de diferentes comunidades.
O executivo municipal reforçou que a vacinação antirrábica é uma medida importante para a prevenção da raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos, e destacou que a participação dos tutores contribui para a proteção dos pets e para a saúde pública.
Confira os pontos de vacinação:
- USF Jardim Brasil, Av. Antônio da Costa Azevedo, s/n
- Estádio Olindão, Rua Rio Grande do Sul, s/n
- Clínica Veterinária, Rua Rondônia, 149
- Escola Ageu Magalhães, Rua Ageu Magalhães, 758
- USF Vila Popular, Rua Vital Brasil, 475
- Associação dos Moradores, Rua Débora Regis, 315, por trás da CIRETRAN
- Creche Norma Coelho, Av. Presidente Kennedy, s/n
- Associação Boi Menino, Av. Nacional, 390
- USF Azeitona I, Rua Belmiro Odilon de Oliveira, 170
- USF Azeitona II, Rua Veleiro, 559
- USF Vila Tamandaré, Rua José Carolino, 388
- USF Sítio Novo, Rua Isabel Burgo Vieira Ferreira, 146
- Escola Manoel Borba, Rua Benjamin Constant, s/n
- Martagão Gesteiro, Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n
- USF Sapucaia, Rua Petrópolis, 294
- Rio Social, Rua Beatris, Aguazinha
- USF Sapucaia II e III, Rua 02 de Fevereiro, s/n
- Associação Nova Olinda, Rua Teodolo Valença, Águas Compridas
- USF Cajueiro, Rua Austrália, 50, Águas Compridas
- USF Águas Compridas I e II, Estrada de Águas Compridas, s/n
- Córrego Aureliano, Rua Córrego do Aureliano, s/n, Águas Compridas
- USF Nova Olinda, Av. Castro Alves, 777, Alto Nova Olinda
- Policlínica São Benedito, Rua Dunas, s/n
- USF Caixa Dágua, Rua Francisco Gomes, s/n, Caixa D'água
- Igreja Batista Internacional, Rua Canindé, 02, Caixa D'água
- USF Passarinho, Estrada de Passarinho, 956
- Terminal de Passarinho, Estrada de Passarinho, s/n
- USF Alto da Conquista, Rua da Tijuca, s/n
- Igreja Batista, Rua Apóstolos, 242, Alto da Conquista
- Anexo da USF Alto da Conquista, Rua Asteca, s/n, Alto da Conquista
- Escola Municipal Pastor Davi Richard Blackburn, Av. Hamurabi, s/n, Alto da Bondade
- Igreja Metodista, Rua da Linha, 2500, Alto da Bondade
- Bar do Tricolor, Rua da Linha, 144, Alto da Bondade
- Escola Municipal Ministro Marcos Freire, Av. Pirâmides, s/n, Alto do Sol Nascente
- USF Alto do Sol Nascente, Rua Assunção, 500
- Vila Olímpica de Rio Doce, Av. Frederico Lundgren, 2198