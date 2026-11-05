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Proteção dos pets

Olinda terá 37 pontos de imunização em Dia D de Vacinação Antirrábica; confira locais

Ação acontece neste sábado (7), no horário das 8h às 16h

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Dia D de Vacinação Antirrábica acontece em OlindaDia D de Vacinação Antirrábica acontece em Olinda - Foto: Prefeitura de Olinda/Divulgação

Olinda contará com 37 pontos de imunização distribuídos em diferentes bairros da cidade durante o Dia D de Vacinação Antirrábica, realizado neste sábado (7), no horário das 8h às 16h. 

Entre os locais disponibilizados estão a USF Jardim Brasil, o Estádio Olindão, a Escola Ageu Magalhães, a Associação dos Moradores de Peixinhos, a Policlínica São Benedito e a Vila Olímpica de Rio Doce. 

A lista também inclui postos nos bairros de Águas Compridas, Caixa D’Água, Passarinho, Alto da Conquista, Alto da Bondade e Alto do Sol Nascente. 

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De acordo com a prefeitura da cidade, a distribuição dos pontos busca ampliar o alcance da campanha e facilitar a participação dos tutores, aproximando o serviço de diferentes comunidades.

O executivo municipal reforçou que a vacinação antirrábica é uma medida importante para a prevenção da raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos, e destacou que a participação dos tutores contribui para a proteção dos pets e para a saúde pública.

Confira os pontos de vacinação:

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