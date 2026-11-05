A- A+

Proteção dos pets Olinda terá 37 pontos de imunização em Dia D de Vacinação Antirrábica; confira locais Ação acontece neste sábado (7), no horário das 8h às 16h

Olinda contará com 37 pontos de imunização distribuídos em diferentes bairros da cidade durante o Dia D de Vacinação Antirrábica, realizado neste sábado (7), no horário das 8h às 16h.

Entre os locais disponibilizados estão a USF Jardim Brasil, o Estádio Olindão, a Escola Ageu Magalhães, a Associação dos Moradores de Peixinhos, a Policlínica São Benedito e a Vila Olímpica de Rio Doce.

A lista também inclui postos nos bairros de Águas Compridas, Caixa D’Água, Passarinho, Alto da Conquista, Alto da Bondade e Alto do Sol Nascente.

De acordo com a prefeitura da cidade, a distribuição dos pontos busca ampliar o alcance da campanha e facilitar a participação dos tutores, aproximando o serviço de diferentes comunidades.

O executivo municipal reforçou que a vacinação antirrábica é uma medida importante para a prevenção da raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos, e destacou que a participação dos tutores contribui para a proteção dos pets e para a saúde pública.

Confira os pontos de vacinação:

USF Jardim Brasil, Av. Antônio da Costa Azevedo, s/n

Estádio Olindão, Rua Rio Grande do Sul, s/n

Clínica Veterinária, Rua Rondônia, 149

Escola Ageu Magalhães, Rua Ageu Magalhães, 758

USF Vila Popular, Rua Vital Brasil, 475

Associação dos Moradores, Rua Débora Regis, 315, por trás da CIRETRAN

Creche Norma Coelho, Av. Presidente Kennedy, s/n

Associação Boi Menino, Av. Nacional, 390

USF Azeitona I, Rua Belmiro Odilon de Oliveira, 170

USF Azeitona II, Rua Veleiro, 559

USF Vila Tamandaré, Rua José Carolino, 388

USF Sítio Novo, Rua Isabel Burgo Vieira Ferreira, 146

Escola Manoel Borba, Rua Benjamin Constant, s/n

Martagão Gesteiro, Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n

USF Sapucaia, Rua Petrópolis, 294

Rio Social, Rua Beatris, Aguazinha

USF Sapucaia II e III, Rua 02 de Fevereiro, s/n

Associação Nova Olinda, Rua Teodolo Valença, Águas Compridas

USF Cajueiro, Rua Austrália, 50, Águas Compridas

USF Águas Compridas I e II, Estrada de Águas Compridas, s/n

Córrego Aureliano, Rua Córrego do Aureliano, s/n, Águas Compridas

USF Nova Olinda, Av. Castro Alves, 777, Alto Nova Olinda

Policlínica São Benedito, Rua Dunas, s/n

USF Caixa Dágua, Rua Francisco Gomes, s/n, Caixa D'água

Igreja Batista Internacional, Rua Canindé, 02, Caixa D'água

USF Passarinho, Estrada de Passarinho, 956

Terminal de Passarinho, Estrada de Passarinho, s/n

USF Alto da Conquista, Rua da Tijuca, s/n

Igreja Batista, Rua Apóstolos, 242, Alto da Conquista

Anexo da USF Alto da Conquista, Rua Asteca, s/n, Alto da Conquista

Escola Municipal Pastor Davi Richard Blackburn, Av. Hamurabi, s/n, Alto da Bondade

Igreja Metodista, Rua da Linha, 2500, Alto da Bondade

Bar do Tricolor, Rua da Linha, 144, Alto da Bondade

Escola Municipal Ministro Marcos Freire, Av. Pirâmides, s/n, Alto do Sol Nascente

USF Alto do Sol Nascente, Rua Assunção, 500

Vila Olímpica de Rio Doce, Av. Frederico Lundgren, 2198

Veja também