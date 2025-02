A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: TJPE abre 250 inscrições gratuitas para casamento coletivo; saiba como participar Interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 30 de março, no Escritório Social do TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com inscrições abertas para celebração de casamento coletivo em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



A ação beneficiará até 250 casais do município que desejam participar da cerimônia.



Interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 30 de março, no Escritório Social do TJPE.



O espaço está situado na avenida Sigismundo Gonçalves, nº 581, bairro do Carmo. O atendimento é das 8h às 13h.



No local, precisam apresentar Certidão de Nascimento original, comprovante de residência, cópias do RG e do CPF.



Caso algum dos noivos seja divorciado ou viúvo, é necessário levar a certidão comprobatória, além do RG e CPF de duas testemunhas que acompanharão os cônjuges no dia da cerimônia.

Segundo o TJPE, a cerimônia ocorre no dia 26 de abril, um sábado.



A iniciativa do TJPE, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Olinda, é realizada em parceria com a Prefeitura de Olinda.



Serviço

Inscrições para casamento coletivo

Período: Até 30 de março

Horário de atendimento: Das 8h às 13h

Local: Escritório Social do TJPE

Endereço: avenida Sigismundo Gonçalves, nº 581, Carmo, Olinda ‎

Outras informações: (81) 99775-2658.

