Começaram as obras de restauração da avenida Senador Nilo de Souza Coelho, conhecida como 2ª Perimetral, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Durante o andamento das intervenções, destacou a Companhia de Habitação e Obras (Cehab) nesta terça-feira (22), o trânsito na via irá operar no sistema Pare e Siga.

O governo destaca que, como não é possível haver uma interdição total da via, a obra será executada por trechos.

A obra começou em duas frentes: uma em frente ao Motel Tititi e outra em frente a Oliveira Equipamentos.

Durante o período de trabalho, estimado em 12 meses contados a partir da assinatura da ordem de serviço, o trânsito terá interdições parciais, com liberação alternada do fluxo.

"A Cehab reforça a orientação para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória e aos comandos das equipes de apoio durante o período de obras", informou a companhia.

Obras na 2ª Perimetral

O investimento na restauração da 2ª Perimetral é na ordem de R$ 15,6 milhões, segundo o governo do estado. A intervenção nos 3,8 quilômetros da via contempla a recuperação de placas de concreto danificadas, substituição de trechos comprometidos do pavimento, implantação de 22 novas paradas de ônibus e calçadas com rampas de acessibilidade.

Também serão executados um novo sistema de drenagem para dar mais eficiência ao escoamento das águas pluviais, melhorias na sinalização viária e modernização do sistema de iluminação pública, com deslocamento de postes e instalação de luminárias em LED.

A ordem de serviço para as obras na 2ª Perimetral foi assinada pela governadora Raquel Lyra em 11 de julho. A avenida é uma das principais artérias viárias de Olinda. Cerca de 11 mil veículos trafegam no local por dia.

