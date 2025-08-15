A- A+

Chuvas Olinda registra trechos de alagamento na manhã desta sexta (15) Na última atualização da Apac, às 6h55, a cidade tinha registrado 33.2 milímetros de acúmulo de água nas últimas 24 horas

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), amanheceu com chuva, na manhã desta sexta-feira (15).

Na última atualização da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), às 6h55, a cidade tinha registrado 33.2 milímetros de acúmulo de água nas últimas 24 horas.

Devido ao índice pluviométrico, alguns pontos da cidade registram trechos de alagamento. Um deles foi na Avenida Olinda Dom Hélder Câmara, no bairro do Varadouro, em Olinda, no sentido Recife, em que uma faixa da via ficou alagada, deixando o trânsito da região lento.

Outro ponto de alagamento foi nas proximidades do Hospital Tricentenário, em Bairro Novo. A água no local também atrapalhou motoristas que trafegavam pela área.

Na Rua São João Batista, em Jardim Atlântico, a chuva também provocou pontos de alagamento ao longo da via.

Operação Inverno em Olinda

A Prefeitura de Olinda comunicou que, devido às chuvas, intensificou, nesta sexta-feira, os serviços da Operação Inverno 2025 para reforçar a segurança e o bem-estar da população.

Segundo a gestão, as equipes da Defesa Civil atuam em várias frentes, incluindo poda e limpeza de barreiras, verificação de obras e prédios que estavam sob alerta, além da colocação de lonas e vistorias em pontos de risco, especialmente nos bairros de Caixa D’Água e Águas Compridas.

A prefeitura informou também que desde janeiro vem executando diariamente ações em áreas estratégicas como instalação de lonas plásticas, limpeza de canaletas, poda e erradicação de árvores em risco, além de atividades educativas junto à comunidade.

A gestão também comunicou que a Secretaria de Manutenção Urbana também integra o esforço, com serviços de limpeza de entulhos, desobstrução de canaletas e manutenção de canais para prevenir alagamentos.

Chuvas

Devido às chuvas, a Apac renovou alerta e elevou o nível do aviso para a Região Metropolitana do Recife e Mata Norte do estado.

O novo alerta é de nível laranja, considerado o intermediário pela agência. O aviso vale até 23h46 desta sexta-feira.

Segundo a Apac, a atuação do sistema meteorológico conhecido como Cavado continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderada a forte nas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de chuvas fortes, válido até 23h59.

