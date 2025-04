Olinda inicia vacinação contra Influenza em unidades de saúde e no Shopping Patteo

A- A+

A Prefeitura de Olinda deu início à campanha nacional de vacinação contra a Influenza. Todas as unidades de saúde do município já estão abastecidas com a vacina, com atendimento ao público das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, tanto nas unidades básicas quanto nas policlínicas.

Além da rede municipal, a campanha também contará com um ponto de vacinação instalado no Shopping Patteo, localizado no piso L2, no bairro de Casa Caiada. No local, o funcionamento será das 9h às 16h, oferecendo mais uma opção de acesso para a população.

A campanha é voltada, neste primeiro momento, para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Estão incluídos: idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, trabalhadores da área de saúde, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, além de povos quilombolas e ribeirinhos, pessoas em situação de rua e profissionais das forças armadas e de segurança.

De acordo com Clara Pires, coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI) em Olinda, a imunização é essencial para a proteção contra complicações da gripe.

“É super importante a imunização contra a Influenza, pois neste ano nós estamos com três vírus sendo combatidos com essa vacina. São os vírus H3N2, H1N1 e o vírus tipo B”, destacou a coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI) em Olinda, Clara Pires.

A Prefeitura de Olinda reforça a importância de que todos os integrantes dos grupos prioritários busquem se vacinar, contribuindo para a redução de casos graves e internações relacionadas à gripe.



Veja também