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Região Metropolitana do Recife Olinda: viatura da Polícia Militar de Pernambuco capota em praça no bairro de Casa Caiada Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Carlos de Lima Cavalcante

Uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) capotou no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, e foi gravado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que a viatura tomba e invade uma praça da localidade. Não havia pessoas na área na ocasião. Um poste e um banco foram atingidos.

A PMPE informou que o efetivo do 1º BPM se deslocava em velocidade compatível com a via quando se envolveu em um acidente de trânsito.

"O impacto atingiu a parte traseira esquerda da viatura, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção. Não houve feridos", ressaltou a corporação.

Ainda de acordo com a PMPE, os órgãos competentes estiveram na área e realizaram os procedimentos cabíveis.

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