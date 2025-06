A- A+

Olinda Olinda promove evento de conscientização sobre uso de álcool e outras drogas nesta sexta (27) O "Acolhe Olinda" acontece na Erem Guedes Alcoforado, no Varadouro, das 9h às 13h

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e da Secretaria Executiva de Políticas Públicas sobre Drogas, promove, nesta sexta-feira (27), o "Acolhe Olinda", evento que tem como foco a prevenção e conscientização sobre os danos causados pelo uso de álcool e outras drogas.

O evento acontece na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Guedes Alcoforado, no Varadouro, das 9h às 13h.

Durante a ação, a população terá acesso gratuito a uma série de serviços, como atendimentos psicológico e social, além de ações de saúde com a presença do Odontomóvel, Clínica Móvel, vacinação, orientações do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), CadÚnico, emissão de RG, CIPTEA, e apoio da Neoenergia.

O evento também contará com suporte da Guarda Municipal e da Secretaria de Mobilidade Urbana.







